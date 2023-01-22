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رياضة

بطولة العالم.. هزيمة جديدة لليد الجزائرية ومركز أخير

عمر سلامي
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بطولة العالم.. هزيمة جديدة لليد الجزائرية ومركز أخير
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد

تكبد المنتخب الجزائري لكرة اليد هزيمة جديدة، ضمن منافسة كأس الرئيس، التي تقام ضمن فعاليات بطولة العالم لكرة اليد، الجارية حاليا ببولونيا والسويد.

وجاءت الخسارة الجديدة، لأشبال المدرب غربي، أمام المنتخب المغربي، بنتيجة 27- 28.

وتعد الهزيمة أمام المغرب، الثانية للمنتخب الوطني، بعد الخسارة في المباراة الأولى من كأس الرئيس، أمام مقدونيا بنتيجة عريضة 40-25.

وسيواجه أشبال المدرب غربي، المنتخب التونسي، في ثالث مباراة لهم في كأس الرئيس، وهي المواجهة المبرمجة الاثنين.

ويحتل المنتخب الجزائري لكرة اليد المركز الأخير، في مجموعته، ضمن مباريات كأس الرئيس، من دون رصيد.

وتضم المجموعة كل من تونس والمغرب ومقدونيا بالإضافة إلى الجزائر.

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