بطولة العرب للأندية.. هذا ما قاله مدرب بلوزداد بعد الإقصاء المبكر

أكد مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك أن الخسارة الثانية في بطولة العرب للأندية، أمام الوحدة الإماراتي هي بمثابة درس يساعد الفريق على تصحيح الأخطاء مستقبلا.

وقال مدرب “الشباب” عقب المباراة: “هناك مجموعة من العوامل ينبغي تحليلها لإيجاد الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة والحلول المناسبة. يمكننا التكلم مطولاً عن مباراة خسرناها لكن يجب اخذ العبر الصحيحة لتحسين مستوانا خاصة انه ينتظرنا موسم طويل و أهداف كثيرة”.

وأضاف: “أتحمل جانب من المسؤولية لأني قمت بتغييرات كثيرة على مستوى التشكيلة، وفي النهاية يتقاسم المسؤولية عن هذه النتيجة، الطاقم واللاعبين”.

وتابع : ” لدينا فكرة عن اللاعبين، لكن لا يمكنني أن أفصح عن الأسماء، وبعد أيام سنجلس على طاولة مع المسؤولين في الفريق من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة”.

أما عن المباراة الأخيرة أمام الكويت الكويتي التي تعد شكلية بعد تأهل الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي، فقال مدرب شباب بلوزداد: “سأمنح الفرصة لبعض اللاعبين، سأعيد مشاهدة مباراتنا أمام الوحدة الإماراتي لتحليلها وجمع ايجابيات المبارتين، والاستفادة منها أمام الكويت الكويتي”.