بعثة اتحاد العاصمة تشد الرحال إلى ليبيا تحسبا لمواجهة “الهلال”

شدت بعثة اتحاد العاصمة الرحال إلى ليبيا تحسبا لمواجهة نادي هلال بنغازي في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس “الكاف”.

وتنقلت بعثة فريق سوسطارة ظهر الخميس إلى ليبيا، عبر رحلة جوية خاصة.

وفضلت إدارة اتحاد العاصمة التنقل مبكرا للسماح بالتأقلم مع الأجواء في بنغازي، والسعي للعودة بنتيجة إيجابية للحفاظ على الريادة في المجموعة.

ويواجه اتحاد العاصمة مضيفه الهلال الليبي، الأحد المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء.

ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتواجد فيوتشر المصري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل سوبر سبور يونايتد الجنوب إفريقي في المركز الرابع بثلاث نقاط.