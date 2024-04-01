بعث صناعة الهواتف الذكية في الجزائر قريباً

عقب اتفاق المتعاملين بوزراء الصناعة والبريد والتجارة

تُوّج اجتماع وزراء الصناعة والبريد والتجارة، علي عون والطيب زيتوني وكريم بيبي تريكي تواليا بمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر، الأحد، بتوافق لضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية وبعث صناعتها محلياً في القادم.

وشهد الاجتماع إشادة المتعاملين الاقتصاديين بالخبرة التي اكتسبوها خلال هذه المرحلة والاستثمارات التي قاموا بها وأكدوا أنّ خطوط الإنتاج مستعدة لإعادة بعث هذه الصناعة.

وأعرب المتعاملون أيضاً عن ارتياحهم لاستراتيجية الحكومة لإعادة بعث هذا النشاط، مؤكدين استعدادهم للوصول للهدف المراد، وعرض المتعاملون الاقتصاديون مختلف التجارب في مجال تركيب الهواتف النقالة في إطار نظام (SKD) و(CKD) سابقاً.

من جانبه، أبرز وزير البريد أنّ القطاع يبذل مجهودات كبيرة من أجل عصرنة الهياكل القاعدية وتوفير الأنترنيت، وشدّد على ضرورة توفير الهواتف النقالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار توفرها على آخر التكنولوجيات إضافة إلى ضمان خدمات ما بعد البيع.

بدوره، ألّح وزير التجارة على ضرورة التحكم في التجارة الخارجية وذلك عن طريق القيام بتقييم شامل لتجنب الوقوع في أخطاء سابقة خاصةً ما يتعلق بالإدماج.

وتمّ الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة اللقاء مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الذي ينظّم هذا النشاط.