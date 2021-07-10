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الجزائر

بعد المصادقة عليها.. هذه قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني

الشروق أونلاين
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بعد المصادقة عليها.. هذه قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، السبت، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الأولى من الفترة التشريعية التاسعة.

وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الذي تم انتخابه الخميس.

وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

 ويتعلق الأمر بالنائبين بن ثابت عزي وفيطس بلكحل عن حزب جبهة التحرير الوطني و بن عودة بن طاهر وسليم مراح عن كتلة الأحرار، و يوسف عجيسة وصريحة قاسي عن حركة مجتمع السلم.

كما تضم قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا لكل من التجمع الوطني الديموقراطي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، وهم على التوالي منذر بودن، خليفة بن سليمان وعلي طرباقو.

وتأتي المصادقة على قائمة نواب الرئيس طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور والمادة 12من النظام الداخلي للمجلس التي تقتضي بأن ينتخب المجلس الشعبي الوطني نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

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