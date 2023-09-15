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العالم

بعد انتشار فيروس معدي.. الصين تخطط مجددا للإغلاق

الشروق أونلاين
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بعد انتشار فيروس معدي.. الصين تخطط مجددا للإغلاق

تستعد السلطات الصحية في الصين، الجمعة، لاحتواء مرض جدري القردة بالعودة إلى الإغلاق بنفس الخطة التي تعاملت بها مع كوفيد-19 اعتبارا من 20 سبتمبر، بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة.

وقالت اللجنة: “رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر 2022 وبداية انتشار حالات الإصابة محليا في جوان 2023، مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى”.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة (ب) وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.

وبموجب هذه الفئة، يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض.

وتصنف الصين الأمراض المعدية إلى 3 فئات، وتمنح الفئة (أ) وهي الأعلى، السلطات الحق في عزل المرضى والمخالطين لهم.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في 8 سبتمبر إن الصين سجلت في أوت 501 من حالات الإصابة الجديدة بجدري القردة دون وجود حالات خطيرة أو وفيات.

وتم رصد الفيروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ماي أن جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية.

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