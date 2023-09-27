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رياضة

بعد انسحاب كل المترشحين.. الكاف تختار المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2025

عمر سلامي
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بعد انسحاب كل المترشحين.. الكاف تختار المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2025
ح.م
رئيسالكاف موتسيبي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمقر “الكاف بالقاهرة.
واختار المكتب التنفيذي لـ”الكاف” المغرب لاحتضان “كان” 2025 ، بعد انسحاب بقية الدول المترشحة لاحتضان هذه النسخة.

وفاز الملف المشترك لتنزانيا وكينيا وأوغندا بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2027.

وأعلنت كل من الجزائر والبنين ونيجيريا وزامبيا في وقت سابق انسحابها من سباق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 .

وأكد رئيس “الفاف” الجديد، وليد صادي الثلاثاء في تصريحات للتلفزيون العمومي، سحب الجزائر لملف ترشحها لاحتضان كأس إفريقيا 2025 و2027.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت منذ مدة بأن الأمور قد حسمت في أروقة الكاف، بمنح تنظيم كأس إفريقيا 2025 للمغرب.

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التعليقات
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  • الكاف الفاسد

    نفس الدولة التي رفضت تنظيم نفس البطولة عام 2015 قبل شهور قليلة فقط من إنطلاقها واضعة الكاف وكل القارة في ورطة ! الآن يُمنح لها تنظيم مرة أخرى في فترة 10 سنوات فقط !

    -26
  • alii

    ما تبقى من أموال المخزن وما استدانه من البنوك سيصرفه في جلد منفوخ وترك سكان الحوز في البيوت الطينية لولا الزلزال لما سمع بهم أحد

    -29

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