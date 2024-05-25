بعد تصدره محركات البحث.. ماذا تقول الحسابات الفلكية عن موعد عيد الأضحى؟

كشف خبراء في علم الفلك عن موعد عيد الأضحى المبارك، بعد تصدره أعلى معدلات البحث عبر غوغل في أغلب الدول العربية والإسلامية.

وأعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم الأحد 16 جوان المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا.

وقال طه في بيان نشره المعهد عبر صفحته الرسمية عبر منصة فيسبوك، إنه “طبقا للحسابات الفلكية، فإن غرة شهر ذي الحجة فلكيا للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة الموافق لـ 7 جوان المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد، الموافق 16 جوان المقبل”.

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن “هلال شهر ذي الحجة سيُولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 6 يونيو المقبل”.

وأوضح طه رابح أن “الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين (12 – 20 دقيقة)”.

وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية “أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1-28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب”، بحسب البيان.

وأوضح طه رابح أن “ذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي”.

كما تضمن بيان المعهد تفصيلا عن “ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية، وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري هلال شهر ذي الحجة”.

يذكر أن عموم الدول العربية والإسلامية غالبا ما تتفق على موعد عيد الأضحى، عكس عيد الفطر، لكن أيام العطلة الرسمية تختلف.

الجزائر

بالنسبة للجزائر، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك تمتد لثلاثة أيام، حيث تبدأ يوم الأحد 16 جوان وتستمر حتى الثلاثاء 18 جوان 2024.

فلسطين

تبدأ إجازة العيد في فلسطين يوم السبت الموافق 15 جوان، باعتباره وقفة يوم عرفة والإجازة الأسبوعية، وبحسب مجلس الوزراء الفلسطيني، فإن عطلة العيد تكون 4 أيام، لذلك ستمتد حتى الـ19 من الشهر ذاته.

قطر

بحسب موقع البوابة القانونية القطرية، فإن عطلة عيد الأضحى تبدأ في اليوم التاسع من ذي الحجة، أي يوم السبت 15 جوان وتستمر حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة أي 19 جوان 2024.

السعودية

تنص اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون العمل بالمملكة العربية السعودية على أن الإجازة الخاصة بعيد الأضحى للموظفين داخل القطاع العام أو الحكومي تبدأ يوم 5 ذي الحجة الموافق 11جوان 2024.

وتنتهي الإجازة الخاصة بالقطاع الحكومي يوم 17 من ذي الحجة الموافق 23 جوان.

الأردن

عادة ما تصدر الحكومة الأردنية قرارًا رسميًا بتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات والهيئات العامة والبلديات في يوم وقفة عرفة الموافق 9 ذي الحجة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وبينما يوافق العيد يوم الأحد، 16 جوان، فإن الإجازة تستمر حتى يوم الخميس 20 جوان، ثم يليها يومان من العطلة الأسبوعية، مما يتيح للأردنيين الاستمتاع بعطلة طويلة.

المغرب

إلى ذلك، أوضحت الحكومة المغربية أن عطلة عيد الأضحى المبارك تمتد لمدة 4 أيام أي حتى يوم الأربعاء الموافق 19 جوان، فتكون إجازة رسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص والقطاع المصرفي بالمغرب.

ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي عن رئاسة مجلس الوزراء لتأكيد عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في المغرب.

الإمارات

تستمر العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك في الإمارات لمدة 4 أيام، وتبدأ الإجازة من يوم الوقوف في عرفات الموافق السبت 15 جوان حتى يوم الثلاثاء 18 جوان، أي من 9 حتى 12 ذي الحجة، وذلك بحسب بيان مجلس الوزراء.

تونس

تفيد الصحف المحلية بأن إجازة عيد الأضحى المبارك في تونس تبدأ يوم الأحد 16 جوان وتستمر حتى الأربعاء 19 جوان 2024.

لبنان

تبدأ عطلة العيد في لبنان يوم الأحد 16 جوان، حيث تمنح الحكومة اللبنانية إجازة رسمية لمدة يومين، وتستمر حتى نهاية يوم الإثنين 17 من الشهر ذاته.

مصر

بحسب موقع رئاسة الجمهورية المصرية، فإن عطلة عيد الأضحى، تبدأ يوم السبت في 15 جوان، وتنتهي يوم الأربعاء في الـ19 من الشهر نفسه.

العراق

أعلن مجلس الورزاء العراقي موعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2024 في جميع المحافظات، لتكون بدءًا من يوم السبت الموافق 15 جوان، لتستمر حتى يوم السبت الموافق 22 جوان 2024.

سلطنة عمان

بحسب العطل الرسمية في سلطنة عمان، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 جوان وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 جوان 2024.