بعد توقف دام سنوات.. عودة الرحلات الجوية نحو هذه الولاية

حطّت، مساء الجمعة، بمطار المنيعة طائرة قادمة من الجزائر العاصمة، بعد  انقطاع دام لسنوات، وذلك في إطار تعزيز الربط الجوي بين مختلف ولايات الوطن وتحسين نوعية خدمات النقل لفائدة المواطنين. 

وكان في استقبال طائرة بوينغ (B733)، والتي تسع لـ148 راكبا، والي الولاية والسلطات المحلية.

وأعرب عدد من المسافرين عن ارتياحهم لهذه المبادرة، منوهين بجهود السلطات العليا في إعادة برمجة هذا النوع من الرحلات، لما له من أثر إيجابي على تحسين ظروف التنقل وتوفير مزيد من الراحة.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار المنيعة سيستقبل رحلتين أسبوعيًا عبر طائرات من نوع بوينغ، تربط بين المنيعة والجزائر العاصمة، إضافة إلى الرحلات الجوية المعتادة.

