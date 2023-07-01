بعد حادثة إحراق المصحف : منظمة التعاون الإسلامي تجتمع غدا في جدة

ستعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا بشأن حادثة إحراق المصحف الشريف في السويد في أول أيام عيد الأضحى، وذلك غدا الأحد في جدة.

حسب ما نشرته وكالة “الأناضول” فقد تباحث اليوم وفي اتصال هاتفي، كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع المبرمج غدا.

إجتماع من المقرر أن يناقش حسب ما أعلنت عنه المنظمة سابقا “الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة وللتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف”. ويأتي بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية.

حسب نفس المصدر، فقد ناقش الجانبان أيضا قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

وقد لقي إقدام سويدي من أصل عراقي على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بترخيص من السلطات السويدية. عملية لقيت استنكارا دوليا شديدا، كما دعا ناشطون إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

وللإشارة فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها المساس بالقرآن الكريم في السويد. ففي الثلاث سنوات الأخيرة عرفت عديد الحالات المماثلة.

منها إحراق القرآن في مدينة مالمو في أوت 2020، والإلقاء بالقرآن أرضا أمام مسجد تركي في ستوكهولم في سبتمبر 2021. كذلك أقدم أيضا يمينيون متطرفون في أفريل 2022 بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية.