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الجزائر
تمويل 4 بنوك وطاقة إنتاجية تصل 1.6 مليون طن

بعد “سيفيتال”.. “مدار” يُعلن عن مركب جديد لسحق البذور الزيتية

إيمان كيموش
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بعد “سيفيتال”.. “مدار” يُعلن عن مركب جديد لسحق البذور الزيتية
أرشيف

تستعد الشركة القابضة “مدار”، لإطلاق مركب سحق البذور الزيتية عبر فرعها “كتامة” بطاقة إنتاجية تصل 1.6 مليون طن، ومن تمويل 4 بنوك، يتقدمها البنك الخارجي الجزائري.
وأشرف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش، الخميس، على مراسيم التوقيع على اتفاقية قرض استثماري مشترك طويل المدى لفائدة شركة “كوتامة افري فود”، أحد فروع مجمع مدار هولدنغ. وحضر مراسم التوقيع رئيس مجمع مدار هولدينغ عمارة شرف الدين ومدير مجمع كتامة إلى جانب إطارات من الطرفين.
ويمول بنك الجزائر الخارجي بصفته البنك الرائد إلى جانب 3 بنوك عمومية شريكة “مجمع سحق البذور الزيتية” بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.6 مليون طن سنويا.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن هنأ مجمع “سيفيتال” على إنجاز مركب سحق البذور الزيتية، في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس الوطني للتجديد الاقتصادي الجزائري.
وقال رئيس الجمهورية: “على إثر تدشين مركب سحق البذور الزيتية بمدينة بجاية ودخوله طور الإنتاج، أدعوكم إلى نقل عظيم امتناننا وتقديرنا إلى مدير مجمع سيفيتال، مالك ربراب، وإلى كافة العاملين والعاملات على الجهود القيّمة التي بذلت من أجل تنفيذ الالتزام الذي تعهّد به بشأن إنجاز هذا المصنع وفي وقت قياسي، وبالتالي تحقيق ما يمثّل أحد التحديات الحالية للصناعة الوطنية”.
وأعرب الرئيس تبون، عن تمنياته بأن يكون إنجاز مركب سحق البذور الزيتية نموذجا للمؤسسات الاقتصادية المنتجة الناجحة، وفق ما نقلته رئاسة الجمهورية.

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