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جواهر

بعد شماتتها في الجزائر.. مغاربة يقصفون “حمالة الحطب” بالثقيل

نادية شريف
  • 253112
  • 73
بعد شماتتها في الجزائر.. مغاربة يقصفون “حمالة الحطب” بالثقيل

هاجم نشطاء مغاربة، “حمالة الحطب” التي عبرت عن فرحتها العارمة عقب خسارة المنتخب الجزائري أمام منتخب كوت ديفوار، وقصفوها بالثقيل بعد التداول الواسع لفيديو الشماتة.

وقال مغاربة إن الصحفية المزعومة واسمها “فاطمة الزهراء رجمي” منبوذة عندهم في المغرب، هي وقناة “شوف تي في” التي تتغذى على الفتنة وصب الزيت على النار ولم يسلم منها حتى أبناء بلدها.

وأكدوا بأن القناة خاصة بالفضائح لزيادة عدد المشاهدات، كما نشروا  مقاطع مصورة تؤكد تشجيع الكثيرين للمنتخب الجزائري، عكس ما روجت له رجمي.

وظهر الإمام المغربي، الدكتور حمزة الخالدي في مقطع مصور، معلقا على الشامتين في خسارة المنتخب الجزائري بالقول إن “الشماتة قبيحة وإن كانت صحيحة”.

وتعجب من الذين ينفخون في رماد الفتن كي يشعلوا النيران بين الإخوة بسبب جلد مدور لا يسمن ولا يغني من جوع.

بالصور.. هذه حقيقة تعرض “حمالة الحطب” للضرب على يد شاب مغربي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تعرض الصحفية المغربية الملقبة بحمالة الحطب التي ظهرت مبتهجة بإقصاء المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا، للضرب على يد شاب مغربي.

وأظهر بحث حول حقيقة الصورة أنها تعود لسنة 2018، وقد تعرضت حينها الصحفية فعلا للضرب على يد محامي داخل محكمة مغربية وليس من قبل شاب مغربي كما تم تداوله.

وأوردت وسائل إعلام مغربية في حينها أن صحفية “شوف تيفي” المغربية تعرضت للضرب من طرف محامي، أثناء تغطيتها لجلسة محاكمة، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

كما أكدت بعض المواقع الإخبارية المغربية أن أحد المحامين وجه لكمة للصحفية ما تسبب في إصابتها بجرح على مستوى الأنف أدى إلى إغمائها  بقاعة المحكمة.

شاهد.. “حمّالة الحطب” المغربية تطل من جديد بعد تجاوزها صدمة كأس العرب!

ويوم 21 جانفي 2022، أطلت الصحفية المغربية، التي أطلق عليها نشطاء جزائريون اسم “حمّالة الحطب” في فيديو جديد بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا.

وظهرت “حمّالة الحطب” في المقطع المصور وهي تشمت في خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار وبالتالي خروجها مبكرا من منافسات الأمم الإفريقية.

وقالت وهي تضحك من أعماق قلبها: “الصراحة انا الضحكة غالبتني وفرحة عارمة في صفوف الجماهير المغربية بالإقصاء المهين والخسارة المهينة للمنتخب الجزائري الذي لم تنفعه الرقية”.

وتداول نشطاء جزائريون المقطع المصور بعدما قضوا ليلتهم في البحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ردة فعلها كونهم كانوا متأكدين بأنها لن تفوت فرصة التشفي ونفث السموم، خاصة بعدما تجرعت مرارة فوز الجزائر بكأس العرب.

وضجّت مختلف الصفحات بالتعليقات الساخرة من “حمّالة الحطب” التي جزم الكثيرون بأنها مريضة نفسيا ومعقدة ومجرد ذبابة مخزنية تريد الظهور على حساب الجزائريين.

بالفيديو.. الصحفية المغربية “حمالة الحطب” تبكي بحرقة بعد فوز الجزائر!

وكان نشطاء قد تداولوا، شهر ديسمبر 2021، فيديو طريف للصحفية المغربية وهي تسخر من المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراته مع منتخب بلادها في منافسات كأس العرب، ثم بكائها المرير بعد خسارة الأخير.

وأطلق نشطاء على الصحفية التي تعمل بقناة “شوف تي في” اسم “حمالة الحطب” لأنها كانت تحرّض ضد الجزائر وتشحن النفوس بالتلميحات الخبيثة حسبهم.

وتظهر الصحفية في مقطع آخر مركب وهي تستطلع آراء الشعب المغربي بشأن توقعاته حول نتيجة المباراة التي تجمع أسود الأطلس بمحاربي الصحراء، بطريقة ساخرة ثم بكائها ونحيبها بعد الفوز الساحق للخضر.

وقالت الصحفية وهي تبكي بمرارة: “للأسف كاين اليوم بكاء، كاين حسرة، كاين دموع، كاين خيبة أمل في منتخب كنا نستطيع التفوق عليه بسهولة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه السبت، على نظيره المغربي 5 / 3 بضربات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

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التعليقات
73
  • أم ريمة

    انا أقول لكي من هاذا المنبر، اذهبي وسلطي لسانك وكاميرتك على أصداء الشعب وصوته وما يعانيه من أزمات ومشاكل حياتية، وأوصليها ، الى من كلفوك بهاته المهمة السخيفة، والبليدة التي لا تضر ولا تنفع، مهما فعلت، ومهما أطلقتي سمومك علينا، فالدم الأصيل يحن بين أخوتنا المغاربة الأحرار، إلي في دمهم النخوة والرجولة والغيرة على العرض والوطن، لن يستمعوا إليك، فمن يتبعك فقط من حثالة المجتمع، وأدنسهم. يامخزانية، حتى صفة إمرأة غير موجودة فيك، لماذا الله أعلم. إذهبي إلى الجحيم ومن معك ياحمالة الحطب. اوصلو لها هاذ الكلام.

    13
  • Fatima ali housin

    هذي الفيل واش تحسب نفسها مهما يقع الجزائر كبيره احشمو يا زازاير رانا جايين هههههه المهم ماشي العبيد هم اللي خرجونا وهذي كورة يا هز هز الشطحات في المطارات الجزائر فازت بي كأس العرب ومن قبل كأس أفريقيا يا الفيل يليق معاك تعملي مع هيام ستار وهشام والقايمة طويله ادخلو على موقع فرنسا 24 مرسلون السياحة الجنسية في المغرب فرنسا تقول شكون نطاف ديالها ما تنسون فرنسا 24 مرسلون السياحة الجنسية في المغرب وزيد يوتيوب ساري كول واش تعلم والقايمة طويله

    -6
  • عبد الحق االطيبي

    ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى طريق مستقيم وان ينير قلوبنا لما فيه الخير لشعوبنا العربية من المحيط الى الخليج فكفانا من زرع الكراهية والحقد والسب والشتم والقذف وتبادل التهم التي لا اساس لها من الصحة بين الشعبين الشقيقين المغرب والجزاءر نحن اخوة يا امة الاسلام فشعارنا ان ندفع باللتي هي احسن والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

    22
  • أخوكم

    السلام عليكم اتقوا الله في أنفسكم، وطلبوا الهداية للعباد، ولا تجعلوا من أنفسكم وقودا وحطبا لجهنم والأعياد بالله

    18
  • محمد

    أنا مغربي و أحتقر أشد الإحتقار هاته التي تسمي نفسها بالصحفية هي و أمثالها و قناتها المزبلة و لا تمثل رأيي كمغربي. تحية للجزائريين الأحرار و كفى من الفتنة. فعلا لم نشجعكم في الكان لكن كرة القدم تبقى لعبة و ليس أكثر من ذلك. و تذكرو أننا شجعنا المنتخب الجزائري في كان 2019 و في كأس العالم 2014 بكيت حين تم إقصاؤه. سامحونا و سامحناكم و الأخوة راه بالدم قبل من الهدرة.

    28
  • ابن رشد

    هذه القناة نسميها شوف خيخي..هي قناة فضائح والصحفية وضيعة

    2
  • عبده الشريف

    هذه النكرة لايعتد بكلامها في حق إخواننا الاشقاء الجزائريين.. الصحافة الحقيقية هي النقد البناء ولا علاقة لها بالسب والقذف لان ذلك من شيم المستصحفين المتطاولين على أنبل مهنة..

    8
  • Verite

    Elle n'a pas pris son traitement de psychopathe.elle est en pleine crise d'hysterie elle est en manque.

    2
  • الصديق

    و يبقى اللقاء الكروي لعبة لا غير... و ما يشد الشعبين الجزائري و المغربي لبعضه أكثر مما يفرقه، خاصة رابطة الدين وهي الحصن المتين

    18
  • لميس المغربية

    ما هده المهزلة من قال انها تمتل الصحافة المغربية والمغارية فهده الحتالة وقناتها للصرف الصحي (شوف خيخي) لا يمتلون إلا انفسهم لانهم معروفون عندنا بنشر الرذيلة والتحريض على الشدود وانفلات الأخلاق ونفرح ملي نسمع شي نهار شي حد فرشخليها داك الدلقوم وشكرا

    6
  • Osa

    اولا هده السيدة لا ترقى للقب صحفية وهي تشتغل مع قناة إلكترونية عرفت بالفضيحى لدينا و بنشرها للرديلة و الشوهة كيفما كنقولو انا مغربي ونحن لا نعترف بها لا من قريب ولا من بعيد لا هي ولا قناتها نحن شجعنا المنتخب الجزائري وسنبقى مشجعه كباقي النخب العربية تبا الذباب الالكتروني

    2
  • محب الله

    حمالة الحطب لا تمثل الشعب المغربي بل تمثل بعض خفافيش النت. لا تعمموا يا إخواني من الجزائر .بالمقابل هناك خفافيش من الجزائر الذين يسبون المغاربة سبا شنيعا هل نعمم على الجزائر كلها. بلا. اتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى رشدكم ولا تلتفتوا لمن يطبخ الفتن بين الشعبين الشقيقين.وخاصة خفافيش النت.

    3
  • سمية

    مكنحملهااااااش وجه الحبس،، كتشوه بنا كشعب مغربي أما الدولة فهي اللي مخدماها....

    3
  • سعيد

    المغرب والجزائر إخوة للأبد

    4
  • خليفة

    هذه النكرة معقدة نفسيا و تحب الظهور بالاساءة الى الجار ،و هذا نوع من قلة الادب و سوء الأخلاق ،و هي بالطبع لا تمثل الشعب المغربي الذي يحترم الاخوة و حسن الجوار.

    3
  • عطيف

    الشعوب العربية والإسلامية باالخصوص الشعب المغربي والشعب الجزائري يبحث عن الأمن والرفاهية والتطبيب والتعليم الجيد أم هذه الأبواق مجراد قناوات الصرف الصحي. الحمد الله انها لا تمتلك القرار لدفعات بالبلديين إلى الجحيم

    4
  • خالد

    مشكل لنا دين واحد ولهجة واحدة وحدود واحدة ومع ذلك ان مغربي لايسرني تشافي فريط وطني جزائري اعلام الى مزبلة تاريخ شوف تيفي من بينها نحن نحب الشعب جزائري

    3
  • مغربي امازيغي و افتخر

    سكان المغرب 40 مليون ولا يمكن ل1مليون ان تعكر و تنشر الكراهية و العداوا بين الشعبين الشقيقين واسطر تحتها بين الشعبين فلا تهتموا بهؤلاء يكفي 39 مليون تكن لكم المحبة والاحترام

    4
  • Fadi

    الاعلام وظيفة شريفة ...حاشا لله ان يمت هذا الصنف بصلة للاعلام النزيه والشريف ماهذه الا....كما يقال بالعاميه .. براحه الاعراس

    1
  • kamri

    rabi yahfadh aljazair wa almgrib ilchaqiq

    3
  • adam

    حمالة الحطب لا تمثل المغاربة 🇩🇿🇲🇦🤍

    3
  • قاسمي

    الربح و الخسارة من اهم مبادئ كرة القدم ما حدث أمر طبيعي لماذا كل هذه الضجة هي مجرد لعبة

    1
  • سليم المغريبي

    الله شاهد علينا، نحن نشجع المنتخبات العربية بهذا الترتيب؛ منتخبنا فإذا خرج من المنافسات نشجع المنتخبات الأخرى :الجزائر وموريتانيا وتونس ومصر...والجزائر منتخب قوي ومحترم ولم نستوعب حتى الآن ماذا حدث له حتى غادر بهذا الشكل، ونتمنى التوفيق للمنتخبات الاخرى فيما تبقى من المنافسات.

    4
  • فريفط زكريا

    الشعوب العربية من كثرة الفراغ أصبح تفكيرهم تافه ... الشافعي رحمه الله قال .. إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل

    4
  • ابو ايمن

    نأسف كثيرا لاخواننا الجزائريين ونقول لهم من هذا المنبر : خطاب هذه المريضة العانس ينم عن حقد دفين وينم عن تربية وبيئة فاسدتين. والشعب المغربي لا يشرفه ان تنطق باسمه العاهرات ولا خريجي السجون الواقفون بجانبها. واقول لاخواننا الجزاىريين انتم اخواننا ولن يفرقنا جهل الجاهلين . وفريقكم فريق الابطال ولهم رصيد حافل من الالقاب ونحن نعذرهم على خروجهم من الكان لانهم متعبون بعد فوزهم بكاس العرب. القافلة تسير والكلاب تنبح..

    2
  • اخوكم في الله

    نحن المغاربة نستنكر من تضخيم الإعلامي للتظاهرة الكروية واستغلال المنابر الإعلامية في زرع الحقد و الفتنة بين أهلنا في الجزائر و المغرب تبقى الكرة مجرد لعبة اما القلوب المريضة فلا تمثل إلا نفسها المغرب و الجزائر أكبر من الخزعبلات امام المكرفون

    2
  • ع.ص

    علاش هاد الهضرة الخاوية انا مغربي و أحب الشعب الجزاءري و منتخب الجزاءر دم يجري في عروقي من فظلكم لا للفتنة مع أشقاؤنا في الجزاءر نحن كمغاربة نحبكم يا شعب الجزاءر من اعماق قلوبنا...

    2
  • Mimi

    Bayra meskina thewess 3la rajel yosstorha ma lkat ghir had etarika. Belek chayeb ihoudi ye3ba biha tekhsselou rejlih

    1
  • نورالدين الجزائري

    ولا يمكنني أن اقبل تبريرات المغاربة حولها انها صحفية في موقع chouf tv وهو موقع يتبع الحموشي اي القصر اذن حمالة الحطب ناطق باسم القصر المهلكي لماذا لا تطالبون بمعاقبتها اذن ولا مجال هنا لحرية التعبير

    2
  • نورالدين الجزائري

    يذكرني موقف حمالة الحطب هذه بردة فعل قريش بعد انهزامها امام جيش المسلمين في غزوة بدر لما عم السواد والنواح مكة اللقطة موجودة في فيلم الرسالة للعقاد ولكن بينها وبين هند رضي الله عنها بعد السموات عن الأرض وهي بحق تشبه العوراء ام جميل زوجة ابي لهب حمالة الحطب الجزائر ستظل عقدة المراركة من امثالها

    2
  • لحنين

    السلام عليكم. إنا مغربي وهذه لا تمثلني وتستحق اللقب الذي ربحته من هذه الخرجات والسقطات. لا شماتة في اخواننا وعلى رأسهم سي جمال بلماضي

    2
  • عابر سبيل

    هذا النوع من الناس موجودين في الجزائر وفي المغرب. ربي يهدينا أجمعين لما فيه صلاح الدنيا والأخرة, لنا جميعا.

    2
  • Khadir mohaméd Marrakech

    السلام عليكم ، اخواننا في الجزائر الشقيقة... من فضلكم لا تهتموا كثيرا بمثل هده الصحافة الصفراء.. هي فقط تبحث عن الشهرة الزاءفة .وهذا النوع الشعبوي ليس له أي تأثير في المغرب... غالبية الشعب المغربي يشجع المنتخب الجزائر ي وقد فرحنا معكم كثيرا طيلة ٣ سنوات...وأكثر.. الكبوة هي سنة الحياة وسيعود المنتخب قويا كما كان ، والأفراح اتية لامحالة.. والموعد كأس العالم انشاء الله... ارجو ان يستمر بالماضي في مهمته ،انه رجل التحدي ..

    2
  • عبده الشريف

    كلام هذه النكرة لايمثل رأي ولا حال غالبية المغاربة الذين يكنون الاحترام للشعب الجزائري الشقيق لأن هناك عقيدة ولغة تجمعنا.. أما النكرة فكلامها وثقافتها المريضة مردودة جملة وتفصيلا..

    2
  • الحلاج

    عيب ان نتشفى نحن كمواطنين مغاربة من اخواننا في الجزائر لكونهم خسروا مبارة في كرة القدم.ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا يعيش المغرب تحبا الجزائر وجميع المغرب العربي

    2
  • بركات

    لا تبتيسوا يا إخواننا وجيراننا الجزائريين. نحن المغاربيين إخوة لا نريد إلا الخير لبعضنا. وإن جاءت حالة شاذة فلا تتغلب علينا نيران الأحقاد والضغينة. إن صدرت تصريحات من صحفيين رسميين تهين أحدا من البلدين فذلك أمر عسير، أما من صحافة إلكترونية لا وزن لها فذلك أمر لا يجب أن يذكر نيران الحقد بين شابين عاشت لمئات السنين تحت مظلة أمة واحدة.

    2
  • محجبة وافتخر

    هذه المراءة مجرد متبرجه لا اكثر والمتبرجات هن اساس كل فتنه تحدث روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم

    0
  • عبده الشريف

    "حمالة الحطب" تمثل فقط نفسها وليست هي لسان حال كافة المغاربة بكل تأكيد على اعتبار أن كرة القدم مجال رياضي ويبقى كذلك ولا منطق لتوظيفه لزرع الحقد والكراهية بين الشعبين .. نحن والشعب الجزائري إخوة العقيدة واللغة.. انتهى الكلام

    1
  • الشمقمق البصري

    هذه ليست صحفية، هذه اعلامية تشتغل في موقع مغمور خاص بنشر غسيل الناس و هي منبوذة في المغرب قبل الجزائر.

    1
  • ahmed

    كرة القدم هي وسيلة للترفيه عن النفس مجرد كان من الاولى الاهتمام بالتعليم والصحة كل الدول العربية غارقة في المشاكل

    0
  • Dounia

    هذه السيدة لا تمتل الاعلام المغربي هي تمتل قناة عانى منها حتي الشعب المغربي لنشرها التفاهة واكيد أنها عملت استجوابات مع جهلاء متلها لا يفهمون شيئا في الكرة ولا في حسن الجوار ما اعرفه أن أغلبية المغاربة يحبون الجزائر ولم نحب كيف خرج المنتخب مبكرا. وهذا لا يعيبه أن شاء الله خيرها في غيرها لديهم شبان محاربون ومدرب ذكي ولكن الحظ لم يكن معهم. والكرة عمل وحظ.

    0
  • عبد الحنين حسين فقيه

    منتخبنا كبير فعلاً يستحق كل الاحترام و التقدير في حالة الفوز و في حالة الانهزام، في حالة الفوز يثير حسد الحاسدين و حقد الحاقدين، و في حالة الهزيمة يفقأُ الدّماميل التي خلّفها في قلوبهم حين الفوز و الانتصار، فهو الداء والدواء. شكراً أبناء بلادي على السنوات التي أمتعتمونا فيها بفنياتكم و عزيمتكم و تفانيكم في الدفاع عن ألوان وطنكم و رفعكم لرايته عاليا تظلّل على الصديق و العدو و المهنئ و الشامت.

    0
  • rayan

    عليكم أن تتقبلو هناك مغاربة يشجعون الجزائر وهناك مغاربة يحبون خسارتها وهذه هي سنة الحياة انأ أيضا شفت بأم عيني جزائريين سعداء عندما خسر المغرب أمام البنين في 2019 وهذه هي كرة القدم

    0
  • فهد

    يحزنني تشفي المسلمين في بعضهم، و عندما اسموها بحمالة الحطب لم يخطئوا، وجهها سبحان الله خير دليل، اغلبية المغاربة استشفوا فينا، صبرا جميلا فالبطولة متواصلة، و سوف نرى، الناس تفرح بفوز فرقهم و الاخرين بخسارة فرق ليست بفرقهم حتى و لو لم يلعبوا معهم، امركم غريب ايها المغاربة، عندما هزمناكم في كاس العرب، احتفلنا بفوزنا لا بخسارتكم، نغمة خاوة خاوة الان لا تهمني في شيء.

    0
  • مواطن مغربي

    اولا هده ليست صحفية و لا شوف tv منبر اعلامي هذا منبر شعبوي يقتات على اللخبار الصفراء و محن الناس و نحن كمغاربة نعلم أتم العلم ان هذا الموقع مركز البلاء و الشرور و لا نعيره قيد انملة من الجدية تانيا لا تسوقوا صورة الشعب المغربي على أنه يكره الشعب الشقيق الجزائري لنا كامل المودة و الإحترام للشعب الشقيق ليس من شيمنا الشماتة و ان كان هناك بعض دعاة الفتنة فالاغلبية و لله الحمد و رغم الخلافات السياسية تحتفط بمودتها تجاه الشعب الجزائري

    1
  • Djellat Mohamed

    هذه المجنونة لا تمت بصلة للنساء المغربيات اللواتي يربين أطفالهن على حب الاخ والجار خاصة ان كان مسلما. على كل حال ناخذها على سذاجتها ونقول لها ان ما هو المطلوب من بلداننا هو الجد والعمل الذي يضمن لنا الحياة الشرىفة بين الامم وليس التهريج المسرحي في الشوارع وسط الناس.

    1
  • omar

    أنا مغربي حر،ولكن مثل هذه الصحافية،وتصريحاتها،وشماتتها لا تمثلني،ولا يمكن أن تتكلم بلساني.الجزائر شعب عريق،شعب لنا جار،ويجمع بيننا الكثير،اللغة،الأخوة،المصاهرة،المجاورة...لنترك الصراعات السياسية لأهل اختصاصها،ونتحد،ونضع اليد في اليد،ولا نترك المساحات فارغة للشياطين ومدبري الفتن. المغرب والجزائرفي غنى عن التفاهات.

    0
  • Touafik habbachi

    والله ما يثير دهشتي هم كبار السن الذين تستدرجهم في مواضيعها و تحثهم على شتم الجزائر

    0
  • شاكير

    أنا مغربي و أطلب السماح من الشعب الجزائري الشقيق وليس بمقدور أحد كيفما كان أن يسيء للجزائرين وهذه الصحفية التي تشتغل بقناة لا اعتبرها قناة بل مزبلة للصحفيين الفاشلين اللدين يحبون الإسترزاق ونشر الأكاديب ولقد صدقتم حمالة الحطب

    123
  • الهام

    اخواني كمغربي قبل تضخيم الموضوع واخذ الموضيغ من الطبالة اللي يضخموا الاشياء كان اي واحد من الاخوة الجزائريين ما ذا يقولوا المغاربة عن هذه السيدة او هذا الموقع الخاص بها ومن تم الحكم فإذا قامت واثرت على مجموعة او اقلية وقالوا ما قالوا فهذا لا يجب ان تكون له ردة فعل سب الشعب المغربي وكذلك نحن ليسنا الحق في سب شعب شقيق نكن له ويكن لنا الاحترام وخاصة بان الالاف من الافراد من ابوين من الجنسيتين ، احترموا من لم يقل ولن يقل ويخاف الله قبل البشر من الطرفين فكلنا نحاسب على كل كلمة وكل حرف عند الله ، اعلم مقالي لا ينشر لانه لا يدعوا الى الفتنة التي كانت نائمة والويل تم الويل لم اشعلها ومن له مصلحة في ذلك وعمل على ذلك واصبح يعلق كل اخفاقته على الجانب الاخر وسخر كل الوسائل مهاجمة الاخر رغم ذلك لا يجب ان تكون ردة الفعل بسب او شتم او اتسصغار الطرف الاخر كيف مكان الحال واخيرا اقول الله يهدينا جميعا واحسن الينا واجعنا من المحسنين في القول والفعل .

    175
  • إدريس من المغرب

    لا يجب تعميم التصرف الشاذ لهذه المذيعة الغبية وقناتها المنبوذة في المغرب على عموم الشعب المغربي الذي عبر في كأس إفريقيا الماضية في مصر بكل تلقائية عن فرحه بفوز الجزائر بالكان بخروجه للشوارع للإحتفال وكذلك بعد مقابلة أم درمان ضد مصر، إشعال نار الفتنة شيء سهل ولكن التصدي لها مسؤولية العقلاء والحكماء من الشعبين الشقيقين، كل من يكتب تعليقا مستفزا سيجده في صحيفته يوم القيامة، (وما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد)، كفى من تسعير نار الكراهية أيتها الصحفة وأيها المعلقون، ركزوا على الإيجابيات واسعوا في الخير ولا تكونواأداة بيد السياسيين الذين سيتبرؤون منكم يوم القيامة.

    156
  • عيسى

    ما عليهش خسرتو هاذ المرة الجاية ثاني عاودولها و خلاص

    -21
  • عبد الوهاب

    من المفروض كنا نعطيها قارورة غاز حتى تتدفئ وتسكت نهائيا لأن برودة الطقس ونسيم الشتاء لسعها وسيأتي دور الفريق المغربي وسنشاهد ونسمع ماذا تقول لأنها لو دامت الينا ماوصلت اليهم فدعوها إنها مأمورة ولو أمرنا أحرار الجزائر سيلتهمنها وهي حية.

    -136
  • علي

    بن رحال: النصر كان ساحقا قياسا بالأماني التي ؤسمتوموها والهدف كان ساحقا

    1
  • ابن الجزائر الحبيبة

    سبحان الله تمشي فالشوارع واحاول بكل قواها ان تزرع الحقد والكراهية والعنصرية ومن قوة خبثهم اصبحو مجانين ابكي الله لا يفرحك طول حياتك يا وحد منفوخة كشكارة هههههههه

    -20
  • أحمد الباريسي

    هذه ليس نهاية العالم، مجرد مقابلة في كرة القدم، كنا فزنا عليكم بأربعة أهداف في مراكش والأن قسمنا معكم أربعة أهداف (2-2) وتأهلتم بضربات الحظ، ومبروك عليكم.

    34
  • صالح مغربي

    هده ليست صحفبة تلفزية و لا اذاعية المنتخب الجزاءري يسنحق الفوز

    42
  • مغربي اصيل

    وما قولكم عن صحيفة جزائرية تصف المغرب بجار السوء اتقوا الله لا نريد من المغاربة ولا الجزائريين ان يتبادلوا الشتم والسب والاهانة اننا اخوة مهما حول بعض ضعاف النفوس خلق البلبلة بين الشعبين

    187
  • Mergui Hachmi

    المنتخب الجزائري أحق بالفوز وبالتأهل لكي يهدي الكأس للشعبين الفلسطيني والصحراوي.. اللهم وفق المنتخب الجزائري..اللهم وفقهم.. آمين،آمين.

    -105
  • يوسف

    أخوكم من المغرب 1,2,3 ViVA L'AGERIE

    50
  • بويا غمر

    شوفو الخير ات التي تظهر في المشهد

    45
  • مروكي ابن المروك

    ههههه ،عجبا ان يصل المرئ لهذا الحد ،هي مجرد كرة ،يجب ان تكون عندنا روح رياضية ،الجزائر استحقت الفوز ،لأن المنتخب المغربي لم يلعب جيدا الصراحة تقال،ويجب ان لا تحتقر الخصم ،المرة الجاية منفخوش مزيان في الكرة عندها تترطق ،انا في هدا الساعة كنتمنى تفوز الجزائر بالكأس يستحقون وبجدارة

    34
  • hakim

    القناة والصحفية كلهم حمالون حطب و ابو لهب ( سيدهم ) سمح لهم بذلك

    -9
  • عفيف

    هاد وجه النحس حتى المغاربة اللي يعرفوها راهم يكرهوها. هادي لا علاقة لها بالصحافة بثاثا. حملها لميكروفون و توجيه أسئلة بليدة، لا يجعل منها صحافية

    68
  • عادل

    لم أرى في حياتي مثل هذا الحقد ومن اجل ماذا مقابلة كرة قدم لا تغني ولا تشبع من جوع

    49
  • Medou

    الجزاءر صعبة عليكم المنتخب الجزاءري كان الاقوى وليس المغرب كان ضعيف لكن الأدوار الاولى تغلب المغرب على فرق ضعيفة لهذا كانت حصيلة الاهداف وافرة صراحة منتخب لبنان أقوى من المغرب في الاخير تعلمو الكرة وتعلمو احترام الخصم بلا هياط

    -59
  • طارق بن رحال

    ضربات الترجيح هي لكسر التعادل، و لم يكن هناك فوز ساحق!!!!

    32
  • محمد خالد

    تابعت هذه الصحفية ..وهي تستطلع .جمهورها كانت مقززة ومقرفة للغاية ..وكانت مستفزة للغاية ..

    22
  • Aïda

    ضربات الترجيح ليست انتصاراساحقا كما تقولون يكفي هبل،في الأخير تبقى مباراة كرة القدم.مفتخرين وكانكم حررتم القدس!

    19
  • اشرف الادريسي

    قناة شوف تيفي قناة اطفال نشأتها كانت على اليوتيوب لا احترافية لا صحافة هؤلاء مجرد عياشة لا يمثلون الشعب المغربي الشقيق

    45
  • هشام

    السلام عليكم.بالنظر للحساسية السياسية بين الجزائر و المغرب في الآونة الأخيرة لا يجوز إقحام السياسة في شحن النفوس الضعيفة من كلا الطرفين.لان السياسة شيء و العلاقة بين الشعبين شيء آخر. اتمنى ان يرتقي الشعبين معا و يتركوا السياسة للسياسيين.انا كمغربي احيي المنتخب الجزائري و حظ اوفر للمنتخب المغربي .

    65
  • esprit boukhnouna

    خلوا السميمنة تهدر و تعبر.

    34
  • zakaria

    اقسم بالله ما غضبت على النتيجة وخصوصا ان الجزائر تستحق الفوز قبل الوصول للاشواط الاضافية لان المنتخب المغربي لم يظهر بمستواه الحقيقي ومع ذلك سجل هذفين ووصل الى ضربات الترجيح مما يؤكد انه كانباستطاعته الفوز على الجزائر بنتيجة عريضة

    -5

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