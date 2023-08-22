بعد طلب الادعاء.. ترامب يعلن تسليم نفسه الخميس

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، عزمه تسليم نفسه لسجن فولتون في ولاية جورجيا، الخميس المقبل، تلبية لطلب المدّعية العامة في المقاطعة.

وجاء ذلك في منشور لترامب عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي “Truth Social”، في أعقاب اتهامه بالتورط في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا عام 2020.

وقال ترامب: “هل تصدقون ذلك؟ سأتوجّه إلى أتلانتا في جورجيا، الخميس، ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة للمقاطعة (فولتون)، اليسارية الراديكالية فاني ويليس، التي تشرف على واحدة من أعظم كوارث القتل والجرائم العنيفة في التاريخ الأمريكي”.

وتابع: “لكن في حالتي، الرحلة إلى أتلانتا لا تتعلق بالقتل، بل من أجل إجراء اتصال هاتفي مثالي! لقد قامت ولا تزال بحملة لجمع الأموال من أجل حملة مطاردة الساحرات هذه! ويتم ذلك بتنسيق صارم مع وزارة العدل التابعة لـ(الرئيس الأمريكي) جو بايدن، الأمر كله يتعلق بالتدخل في الانتخابات!”.

وفي 14 أوت الجاري، أمهلت المدعية العامة المكلفة بالملف ويليس، ترامب و18 متهما معه لتسليم أنفسهم حتى 25 من الشهر نفسه، حيث وُجّهت إليهم اتهامات بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في الولاية.

ووصف ترامب لائحة الاتهام في مقابلة متلفزة بأنها “ذات أبعاد سياسية”، مضيفا أنه “كان يمكن إصدارها قبل قرابة 3 سنوات، ولكن تم تفصيلها لتوجّه الصفعة الصحيحة في منتصف حملتي السياسية”.