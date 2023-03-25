بعد عرض أولى الحلقات.. إشادة بمسلسل البطحة عبر الشبكات

حظي مسلسل الكوميديا الاجتماعي الجزائري “البطحة” بإشادة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عقب عرض أولى الحلقات.

وقال نشطاء إن البطحة الذي تعرضه قناة الشروق العامة من أفضل الأعمال التي تستحق المتابعة خلال رمضان 2023، مؤكدين أن الجهد المبذول فيها واضح من ناحية الإخراج والتمثيل والديكور.

وذهب آخرون للقول بأنه أفضل مسلسل كوميدي، ونجح في رسم البسمة على شفاه متابعيه، فيما لفت البعض إلى أن الكوميديا سجلت هدفا في مرمى الدراما لهذا العام.

شارك في المسلسل، الذي تم عرض حلقتين منه، الفنان نبيل عسلي، نسيم حدوش، ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا الجزائرية.

الحلقة الأولى حملت عنوان “صراع الحومات”، أما الثانية فكانت “زواج اللاز”، وكلتاهما حازتا على رضا الجمهور، الذي ذهب أغلبيته للقول بأن السلسلة تعالج قضايا اجتماعية هامة بقالب كوميدي ساحر.