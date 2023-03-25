بعد عرض أولى الحلقات.. إشادة بمسلسل البطحة عبر الشبكات
حظي مسلسل الكوميديا الاجتماعي الجزائري “البطحة” بإشادة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عقب عرض أولى الحلقات.
وقال نشطاء إن البطحة الذي تعرضه قناة الشروق العامة من أفضل الأعمال التي تستحق المتابعة خلال رمضان 2023، مؤكدين أن الجهد المبذول فيها واضح من ناحية الإخراج والتمثيل والديكور.
عمل في المستوى الشروق طلعت المستوى بحداش حداش و البطحة
— D A R I N E °●•🧸 (@80s_mimi) March 24, 2023
البطحة رووووووووووووعة هاااااااايل ♥️🥵
— D A R I N E °●•🧸 (@80s_mimi) March 24, 2023
وذهب آخرون للقول بأنه أفضل مسلسل كوميدي، ونجح في رسم البسمة على شفاه متابعيه، فيما لفت البعض إلى أن الكوميديا سجلت هدفا في مرمى الدراما لهذا العام.
شارك في المسلسل، الذي تم عرض حلقتين منه، الفنان نبيل عسلي، نسيم حدوش، ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا الجزائرية.
البطحة #نبيل_عسلي #نسيم_حدوش عجبني كوميديا
— Linda (@Linda73473822) March 24, 2023
البطحة شفت منها شويا على جال نبيل عسلي، ايا ما بينووهش قاع هههههه
— Miss racha (@RachaMiss) March 23, 2023
صح منتوج مشرف هو و البطحة إن شاء الله السيناريو يكمل على خير
— Hamid Boukhari (@HamidBoukhari13) March 24, 2023
الحلقة الأولى حملت عنوان “صراع الحومات”، أما الثانية فكانت “زواج اللاز”، وكلتاهما حازتا على رضا الجمهور، الذي ذهب أغلبيته للقول بأن السلسلة تعالج قضايا اجتماعية هامة بقالب كوميدي ساحر.
الحلقة الاولى :
تصوير في القمة ، تمثيل في القمة ، تويستات في القمة ، إن شاء الله ميطيحش الايقاع @EchoroukT #الشروق #الجزائر #رمضان_2023 #البطحة pic.twitter.com/sPy13IoyrU
— Billel Gouarir (@billel_gouarir) March 24, 2023