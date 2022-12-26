بعد قطار الـ290 كيلومتر.. هذا موعد تدشين خط السكة الحديدية بوغزول-الجلفة-الأغواط

كشف وزير النقل كمال بلجود يوم الإثنين بالجلفة، أن خط السكك الحديدية “شمال- جنوب”، في شطره الرابط بين بوغزول-الجلفة-الأغواط، سيُستلم في الثلاثي الأول من 2023.

جاء ذلك في تصريح الوزير بلجود على هامش إشرافه على تدشين قطار تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة. الذي يعبر 5 ولايات على مسافة 290 كيلومتر.

وتعرف وتيرة أشغال مشروع خط بوغزول-الجلفة-الأغواط، تقدّما بنسبة 90 بالمئة. وهو ما سيسمح بتدشين “هذا الخط الاستراتيجي، الذي يمتدّ لمسافة 250 كيلومتر، في الثلاثي الأول من العام المقبل”، يقول بلجود.

وتابع الوزير:”كل هذه الجهود، تأتي في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية. بضرورة الإسراع في تجسيد مثل هذه المشاريع الحيوية، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي”.