بعد محاولة بيعها في سوق الخردة.. قرار بإعادة صيانة سفينة “طارق بن زياد”

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن الشروع في أشغال تصليح وصيانة سفينة “طارق بن زياد” التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والتي ستدوم 40 يوما.

وأحسب بيان للوزارة فقد دخلت سفينة “طارق بن زياد” الخميس إلى الحوض العائم التابع للمؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن (إيريناف) على مستوى ميناء بجاية.

وتشمل أشغال التصليح والصيانة على وجه التحديد ترميم هيكل السفينة (200 متر مربع من الحديد)، صيانة تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية، تصليح مختلف تجهيزات التحكم (وذلك لأول مرة من طرف مؤسسة ايرناف)، إضافة إلى إعادة تهيئة تجهيزات الراحة على مستوى السفينة.

ولفتت وزارة النقل إلى أن عودة هذه السفينة إلى النشاط ستسمح برفع القدرات الإجمالية لأسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى 5700 مسافر و1650 مركبة، ما يساهم في تدعيم حركية تنقل المواطنين بحرا، خاصة خلال موسم الاصطياف.

يذكر أن سفينة “طارق بن زياد” دخلت حيز الخدمة في نوفمبر 1995، وهي تتمتع بسعة 1300 مسافر و450 مركبة، ويبلغ طولها 157 متر بينما يقدر عرضها بـ25 متر.

للإشارة فقد كشف الوزير عيسى بكاي في وقت سابق عن محاولة بيع سفينة طارق بن زياد في سوق الخردة بثمن بخس.