بعد معركة الحجاب.. الحظر يطال “العباية” في المدارس الفرنسية

أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال أنه سيحظر ارتداء “العباءة” في المدارس بداية من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن ارتداءها يعد انتهاكا للقوانين العلمانية في البلاد.

وكشف أتال في تصريح لقناة “تي اف 1″، الأحد، أنه يسعى “اعتبارا من الأسبوع المقبل” إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.

وأضاف أتال أنه “عندما تدخل فصلا دراسيا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم”.

وشدد الوزير الفرنسي على سعيه لوضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا اعتبارا من 4 سبتمبر المقبل.

ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.

كما يأتي بعد تقارير تتحدث عن تزايد ارتداء العباءات في المدارس، ووجود توترات داخل بعض المدارس بين المعلمين وأولياء الأمور بهذا الشأن.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن اليمين المتطرف مارس ضغوطا من أجل إصدار قرار الحظر، الذي رأى فيه اليسار الفرنسي تعديا على الحريات المدنية.

وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.

وكانت مواقع إعلامية فرنسية، قد أشرت في قت سابق إلى أن الجدل حول لباس المسلمات عاد بعد انتشار ارتداء العباءة الخليجية في المدارس الفرنسية، وأثار الأمر من جديد جدلا مشابها للجدل الذي أثاره ارتداء تلميذات للحجاب في المدرسة قبل 34 عاما.