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رياضة

بقرار يتعادل رفقة نيويورك سيتي في مواجهة ميامي

عمر سلامي
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بقرار يتعادل رفقة نيويورك سيتي في مواجهة ميامي
أرشيف
منصف بقرار

تعادل نادي نيويورك سيتي، الذي ينشط في صفوفه الدولي الجزائري منصف بقرار، مع نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وانتهى اللقاء بهدف لمثله، حيث سجل لميامي لويس سواريز، في د14، قبل أن يعادل ألونسو مارتينيز النتيجة لنيويورك سيتي في د34 .

وعرفت المباراة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشارك منصف بقرار أساسيا، ولعب لمدة 67 دقيقة، وقدم أداء مقبولا، حيث نال علامة 6.2 .

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