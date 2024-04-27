بكواسة يعتزل التحكيم ويهدي مصحفا بِالفرنسية للمدرّب بوميل

أعلن حكم السّاحة الدولي إلياس بكواسة سهرة السبت، عن وضع حدّ لِنشاطه في هذا الإختصاص الرّياضي.

ويُشرف الحكم بكواسة عند كتابة هذه الأسطر، على إدارة المباراة الجوارية العاصمية بين مولودية الجزائر ونادي البارادو. وذلك بِملعب “5 جويلية 1962″، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة الوطنية.

وعلى المستوى الدولي، يُشير تاريخ الثالث من مارس الماضي، إلى موعد آخر مباراة رسمية ساهم بكواسة في إدارتها. وجمعت بين ريفرز يونايتد النيجيري وضيفه دريمز الغاني، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”. حيث أُسندت إليه مهمّة حكم رابع.

وقبل تعليق الصّافرة، مارس إلياس بكواسة نشاط التحكيم لِمدّة قاربت عشرين سنة.

وخصّص لاعبو المولودية والبارادو قبل انطلاق المباراة، ما يُعرف بـ “الممرّ الشرفي” للحكم بكواسة. كنوع من الإشادة بِأدائه في هذا السّلك وأيضا توديعه.

من جهته، أهدى إلياس بكواسة التقني الفرنسي باتريس بوميل مدرّب المولودية مصحفا شريفا بِلغة “موليير”. بعد أن أعلن بوميل مُؤخّرا عن اعتناقه للدين الإسلامي الحنيف.

وبِدوره أهدى المدرّب بوميل الحكم بكواسة قميصا لِنادي مولودية الجزائر، وقد رُصّعت عليه صورة لِهذا الحكم الدولي.