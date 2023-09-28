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بلاغ من مجمع الشروق للرأي العام الجزائري والدولي
الجزائر

بلاغ من مجمع الشروق للرأي العام الجزائري والدولي

الشروق
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بلاغ من مجمع الشروق للرأي العام الجزائري والدولي

تلقى “مجمع الشروق” صباح اليوم تنبيهات من جمهوره الواسع في الداخل والخارج، بخصوص عبارات عنصرية وردت في منشور على صفحة فايس بوك باسم “الشروق الجزائرية”.

وعليه، يوضح “مجمع الشروق” للرأي العام أن هذه الصفحة منتحلة صفة ولا علاقة له بها، وقد تم التبليغ عنها عدة مرات للجهات المختصة، لما ألحقته بسمعة المؤسسة من ضرر معنوي وأخلاقي، بينما تبقى منصاته الرسمية معلومة لدى الجميع.

كما يؤكد المجمع أن خطه التحريري بعيد كل البعد عن هذه السلوكيات المنافية تماما لأخلاقيات المهنة.

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