بلايلي: “ذاهبون إلى كوت ديفوار لِحصد كأس إفريقية ثالثة”

قال اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي إن المنتخب الوطني يستهدف حصد اللّقب القارّي الثالث، في “كان” كوت ديفوار 2024.

وكان النّاخب الوطني جمال بلماضي قد أدرج متوسّط الميدان الهجومي بلايلي، ضمن القائمة الأوّلية للاعبي “الخضر” في البطولة الإفريقية 2024، بعد غياب لِهذا اللاعب عن المقابلات الدولية الثماني الأخيرة.

وأوضح بلايلي: “أتوقّع أن يكون المستوى جيّدا في هذه النّسخة من البطولة الإفريقية. منتخبات القارّة السّمراء تعتمد على الجوانب البدنية في اللّعبة، ونحن بِدورنا نمتلك منتخبا ممتازا، وسوف نُسافر إلى كوت ديفوار لِتحقيق نتيجة جيّدة، ولِمَ لا التتويج بِكأس أمم إفريقيا”.

وعن الوجه الشّاحب الذي أبان عنه المنتخب الوطني في طبعة الكاميرون 2022، فسّر لاعب نادي مولودية الجزائر هذا الأداء الباهت والحصيلة السلبية، بِرداءة أرضية الميدان (جابوما/ دوالا).

وفي مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم ونُشرت تفاصيلها، الجمعة، خاطب ابن وهران الجمهور الجزائري، قائلا بِنبرة مُتفائلة: ” الأشياء الجيّدة قادمة، وسنجعلكم سعداء في المستقبل”.

وشارك يوسف بلايلي في 4 مقابلات لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، من أصل 6 لقاءات، يوجد بينها 3 مواجهات خاضها أساسيا. وسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة.

وقبل استحقاق كوت ديفوار، سبق لِيوسف بلايلي حضور نهائيات كأس أمم إفريقيا في النّسختَين الأخيرتَين بِمصر 2019 والكاميرون 2022.