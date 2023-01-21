بلايلي: هدفي ضد المغرب هو الأجمل في مشواري الرياضي

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى عدّة أمور، لها صلة بِمشواره الكروي وأيضا حياته الاجتماعية.

جاء ذلك في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها صانع الألعاب بلايلي، للقناة الإلكترونية لِرابطة الكرة الفرنسية المحترفة.

وقال بلايلي إنه يرغب في خوض تجربة احترافية في البطولة الإسبانية، مُشيرا إلى أنه يُشجّع فريق ريال مدريد إذا طُلب منه المفاضلة بينه وبين نادي برشلونة. وأيضا يُفضّل فريق مانشستر سيتي في “البريمرليغ”، مُشيدا بِكفاءة مواطنه وزميله رياض محرز. مثلما كان مُعجبا في طفولته بِالأسطورتَين زين الدين زيدان ورونالدو (البرازيلي).

وعاد ابن وهران إلى أول عرض احترافي استلمه، وكشف مصدره في نادي كون الفرنسي منذ نحو 11 سنة خلت من الآن، الذي قدِم أحد مسؤوليه إلى الجزائر وأهداه القميص رقم “10”. غير أن الصفقة لم تُرسّم لِأنه أصرّ على أن يُرافقه والده (المناجير) إلى هذا البلد الأوروبي.

ويُصنّف بلايلي هدفه لِمصلحة المنتخب المحلّي الجزائري ضد المغرب، في ربع نهائي كأس العرب 2021 بِقطر، الأجمل والأفضل في مشواره الرياضي.

وعن الطبق المُفضّل الذي يشتهي أكله، قال بلايلي إنه يستلذّ تناول “طاجين الزيتون” الجزائري.

واختتم يوسف بلايلي يقول إنه يأمل أن ينجح ابنه أمير في ممارسة كرة القدم، ويلتحق مُستقبلا بِصفوف “الخضر”، ويخوض منافسة كأس العالم، ويهزّ شباك المنافسين.