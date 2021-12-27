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رياضة

بلايلي يخالف التوقعات ويقترب من التوقيع لهذا النادي

سليم.ع
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بلايلي يخالف التوقعات ويقترب من التوقيع لهذا النادي
أرشيف
يوسف بلايلي

يقترب نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، من حسم وجهته الجديدة، بعد فسخ عقده مع نادي قطر.

وعلى خلاف التوقعات، والأخبار التي ربطت اسم بلايلي بعديد الأندية الفرنسية والإسبانية، فإن تقارير إعلامية قطرية أكدت اقتراب ابن الباهية من التوقيع لنادي الدحيل.

وأكدت هذه التقارير أن بلايلي متواجد بالدوحة منذ الجمعة الماضي، بعدما وصله عرض مغري من نادي الدحيل.

ويدخل بلايلي بداية من الاثنين في تربص مع المنتخب الوطني، بقطر، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بداية من التاسع جانفي المقبل في الكامرون.

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