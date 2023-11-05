بلايلي يطرق أبواب الخضر قبل كأس إفريقيا بكوت ديفوار

قال إنه يعمل من أجل العودة إلى المنتخب الوطني

قبل أشهر من انطلاق كأس إفريقيا 2024، المقررة بكوت ديفوار، مازال جمال بلماضي لم يضع في مفكرته يوسف بلايلي، رغم انطلاقته القوية في فريقه الجديد مولودية الجزائر، فتارة هدافا، وتارة ممرا حاسما، إلى درجة أن الجمهور الجزائري يطالب باستدعائه إلى التشكيلة التي ستشارك في المحفل القاري.

مازال الجمهور الجزائري ينتظر أشارة من الناخب الوطني، جمال بلماضي، ليوسف بلايلي، مهاجم نادي مولودية الجزائر الجزائري، رغم تقديمه مستويات جيدة، وتحقيقه أرقامًا مميزة مع فريقه الجديد منذ بداية هذا الموسم، حيث سجل ابن مدينة وهران عديد الأهداف، والتمريرات الحاسمة في أولى جولات دوري المحترفين، ولكن هذه الأرقام لم تشفع له بعد للحصول على دعوة بلماضي.

بلماضي: “الأبواب لا تزال مفتوحة أمامه للعودة”

ووفقاً لمعلومات مؤكدة، فإن يوسف بلايلي يبقى لاعباً استثنائيا عند المدرب جمال بلماضي، لكن الأخير ينتظر استعادة اللاعب لكامل جاهزيته البدنية، كونه يعتبر لاعبا مهما في التشكيلة الوطنية، خاصة مع تألقه في البطولة الوطنية، حيث أكد يوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر، أنه يهدف للعودة إلى صفوف المنتخب الجزائري، الذي يغيب عنه منذ شهر مارس الماضي؛ بسبب تراجع مستواه حينها وبقائه من دون منافسة بعد مغادرة نادي أجاكسيو الفرنسي قبل نهاية الموسم الماضي. وقال بلايلي في تصريحات صحفية: “هدفي هو العودة إلى صفوف المنتخب الجزائري والمشاركة في كأس أمم أفريقيا لإسعاد الشعب الجزائري”.

وغاب بلايلي عن المنتخب الجزائري في تربصي شهري جوان وسبتمبر وأكتوبر الماضيين؛ بسبب ابتعاده عن المنافسة لفترة طويلة قبل الانضمام إلى مولودية الجزائر، ويأمل حاليًا في العودة إلى الخضر والمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار المقررة مطلع العام المقبل.

من جهته، أشار جمال بلماضي، مدرب الخضر، إلى أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمامه للعودة، شرط أن يستعيد مستواه الحقيقي من الناحيتين البدنية والفنية، خاصة في ظل وجود مهاجمين مميزين التحقوا مؤخرًا بالمنتخب، على غرار فارس شايبي وأمين غويري، إضافة إلى بدر الدين بوعناني وتألق محمد أمين عمورة.

بوميل يثني على بلايلي ووالده يؤكد أن بلماضي يتواصل معه

كما أثنى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، على الإمكانيات الرائعة التي يتمتع بها لاعبه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي. وقال باتريس بوميل في تصريحات صحفية تناقلتها العديد من المصادر الصحفية: “يوسف بلايلي ربما تعرفونه أفضل مني، هو لاعب فنان وعبقري ورائع، منذ تواجده في الفريق قدم إضافة ملحوظة من خلال تسجيله الأهداف وخاصة منحه التمريرات الحاسمة”.

وأضاف باتريس بوميل: “يوسف يقدم عملا كبيرا للفريق منذ قدومه وهذا النوع من اللاعبين الذين تحتاجهم في البطولة”.

وفي نفس السياق، تحدث والد الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن أهداف ابنه المستقبلية، مؤكدا أن اللاعب في تواصل مستمر مع الناخب الوطني، جمال بلماضي، مؤكدا أن جمال بلماضي لديه ثقة كبيرة في يوسف ويعلم جيدا أن ولدي يمر في فترة فراغ فقط… وأضاف: لدي ثقة كبيرة في عودة ابني، هي مسألة وقت فقط ويعود يوسف إلى مستواه الطبيعي. وتابع والد بلايلي: أتمنى أن ينال ابني لقبا مع مولودية الجزائر، وهدف يوسف الحقيقي هو المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا.

جدير بالذكر، أن بلايلي كان لاعبًا مهما في تشكيلة المنتخب الجزائري في “كان 2019” بمصر، وأسهم بشكل كبير في تتويج الخضر باللقب الثاني في تاريخهم، عبر تسجيل هدفين أمام السنغال وغينيا، وكان محل إشادة الجماهير الجزائرية والمدرب بلماضي.