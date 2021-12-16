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رياضة

بلايلي يفسخ عقده

علي بهلولي
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بلايلي يفسخ عقده

فسخ اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عقده مع نادي قطر الرياضي، بعد أن انضمّ إلى الفريق الخليجي في خريف 2020.

وكان يُفترض أن تنقضي مدّة عقد متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي (29 سنة) مع نادي قطر الرياضي، عند نهاية شهر جوان 2022.

وقال مدير أعمال يوسف بلايلي في تصريحات لِقناة “الشروق نيوز”، الخميس، إن فسخ العقد قرار اتّْخِذَ بِموافقة الطرفَين (إدارة النادي واللاعب).

وأضاف “المناجير” أنه يُخطّط إلى نقل بلايلي إلى نادٍ أوروبيٍّ كبيرٍ، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.

ويُقدّم يوسف بلايلي هذه الأيّام عروضا فنية خرافية في صفوف المنتخب المحلّي الجزائري، وساهم بِقوّة في بلوغه نهائي كأس العرب بِقطر.

وليس إبداع بلايلي وليد منافسة كأس العرب، لِأن موهبة ابن وهران انفجرت رياضيا في تاريخ سابق، ولم يجد “المناجير” القوي الذي يقوده إلى النادي الأوروبي الكبير، المُناسب لِقدراته الفنية عالية المستوى.

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