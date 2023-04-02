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رياضة

بلايلي يُثير الجدل مُجدّدا

علي بهلولي
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بلايلي يُثير الجدل مُجدّدا
ح.م

غاب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد ظهيرة الأحد عن مباراة فريقه أجاكسيو والمُضيّف نادي كليرمون الفرنسيَين.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية، وانتهت بِخسارة فريق أجاكسيو بِنتيجة (1-2).

ولم تُصدر إدارة نادي أجاكسيو الفرنسي أيّ بيان، تُفسّر فيه سبب غياب متوسّط الميدان الهجومي بلايلي.

وتضاربت أبناء الصحافة الفرنسية، بين إعفاء طبيب نادي أجاكسيو بلايلي من خوض هذه المباراة للإصابة (دون توضيحات)، وبقاء ابن وهران بِالجزائر بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مُقابلتَي النيجر.

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