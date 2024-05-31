بلايلي يُسدّد دينا بِقيمة ارتشاف فنجان قهوة في مركّب “الأندلس” بِوهران!

سدّد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي دينا عالقا، طالبته به إدارة ناديه الأسبق الأهلي السعودي.

وكانت إدارة نادي الأهلي قد رفعت شكوى لدى “الفيفا”، بِسبب عدم تسديد بلايلي مبلغا مُثيرا للاستغراب تستحقّه، ويُقدّر بـ 355 أورو فقط أو أكثر بِقليل من 5 ملايين سنتيم!

وهكذا أفلت ابن وهران من عقوبة الاتحاد الدولي لِكرة القدم، كما أكّدته إدارة ناديه الحالي مولودية الجزائر مساء الجمعة.

وتطرح هذه القيمةُ المالية الزهيدة جدّا التساؤلَ (بِالنظر إلى الأجور والمنح الخرافيَين للاعبين المحترفين)، خاصة وأن مراسلة “الفيفا” لِإدارة نادي مولودية الجزائر تستفسرها عن “دين” لاعبها بلايلي، جاءت عشية إعلان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة عناصر “الخضر”، تأهّبا لِخوض مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا التصفويتَين الموندياليتَين.