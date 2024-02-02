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بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  

الشروق أونلاين
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بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  
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مبنى وكالة أنابل في غزة قبل وبعد تدميره

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية ليل الخميس إلى الجمعة أنها استدعت سفيرة الكيان الصهيوني لدى بلجيكا بعد غارات “دمرت” مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.

وكتبت الوزيرة البلجيكية حاجة لحبيب على منصة إكس “مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة قُصفت ودُمّرت. إن استهداف مبان مدنية أمر مرفوض. نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاسيتضاح الأمر”، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.

وذكر مدير “إينابيل” جان فان ويتر عبر منصة إكس أن مكاتب الوكالة في غزة “دُمّرت بالكامل أمس في قصف”.

وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو بحي الرمال المركزي بمدينة غزة.

ولم ترد السفارة الصهيونية في بلجيكا على الفور على هذه التصريحات.

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