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رياضة

بلعمري يتّخذ هذا القرار

علي بهلولي
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بلعمري يتّخذ هذا القرار
ح.م
جمال بلعمري

أقدم اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري المُحترف بِنادي الخليج السعودي، الخميس، على اتّخاذ قرار يخصّ نشاطه الرياضي.

وكان جمال بلعمري (33 سنة) قد انضمّ إلى نادي الخليج السعودي في الصيف الماضي لِموسم واحد، وخاض لِحدّ الآن تسع مقابلات في البطولة المحلّية، قبل أن يتعرّض لِإصابة في الأيّام القليلة الماضية.

وقالت إدارة نادي الخليج في بيان لها، إنها اتّفقت مع المدافع بلعمري على قرار أرضى الطرفَين، يقضي بِفسخ العقد.

وشكرت إدارة نادي الخليج الدولي الجزائري على العمل الذي قدّمه في فريقها الكروي، وتمنّت له التوفيق في بقية مشواره الرياضي.

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