بلعمري يقترب من الأهلي السعودي مقابل 64 مليار سنتيم سنويا

أخطر إدارة ليون برحيله نهاية الموسم

قالت تقارير إعلامية فرنسية، الثلاثاء، إن المدافع الدولي جمال بلعمري أخطر رسميا إدارة فريقه الفرنسي ليون، بأنه لن يواصل بألوانه تحسبا للموسم الكروي القادم، وسيغادره فور نهاية المنافسة بشكل رسمي.

وكشفت “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء، عن القرار الذي اتخذه جمال بلعمري بمغادرة البطولة الفرنسية في “الميركاتو” الصيفي المقبل، عقب العروض العديدة التي تهاطلت عليه في الأونة الأخيرة من نواد خليجية بالدرجة الأولى، وذلك بعد 8 أشهر قضاها في “الليغ 1” وسط مشاركة متذبذبة مع الفريق الأول، علما أن قرار الرحيل يعود أساسا إلى عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية بسبب عدم حصوله على الفرصة.

يحدث هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية سعودية، الأربعاء، عن قرب التحاق بلعمري بنادي الأهلي المحلي، وذلك عقب دخول الرئيس ماجد النفيعي في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال اللاعب، حيث أكد موقع “سبورت 24” عن استعداد إدارة الأهلي لضم بلعمري في الموسم الجديد، مقابل منح مدافع “الخضر” راتب سنوي بقيمة 18.2 مليون ريال سعودي للتعاقد معه، أي ما يعادل 64 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

جدير بذكره أن جمال بعمري كان قد إلتحق بشكل رسمي بنادي ليون الفرنسي في 5 أكتوبر من العام المنقضي 2020 بعقد يمتد لموسم واحد فقط قادما من نادي الشباب السعودي.