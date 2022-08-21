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رياضة
يلعب له الثنائي براهيمي وتاهرات

بلفوضيل وبولاية في الغرافة القطري

ع. ع
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بلفوضيل وبولاية في الغرافة القطري

أعلن نادي الغرافة القطري عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم اللاعبين الجزائريين إسحاق بلفوضيل وفريد بولاية.وقال الغرافة عبر حسابه على تويتر، “الإعلان الرسمي قريبا”.

وبانضمام الثنائي بلفوضيل وبولاية يرتفع عدد اللاعبين الأجانب في الغرافة إلى أربعة، في وجود الثنائي مهدي تاهرات وياسين براهيمي.

وسبق للمهاجم بلفوضيل أن خاض تجربة خليجية عام 2016 مع بني ياس الإماراتي، كما أنه لعب للعديد من الأندية الأوروبية المعروفة، على غرار ليون الفرنسي، إنتر وبارما الإيطاليين، وهوفنهايم وفيردر بريمن وهيرتا برلين في ألمانيا.

أما فريد بولاية، الذي يلعب في مركز صانع ألعاب، فقد برز بشكل كبير مع فريق ميتز الفرنسي، الذي نزل في الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، حيث انضم لصفوفه في عام 2018 على سبيل الإعارة من نادي جيرونا الإسباني، قبل أن يشتري ميتز عقده.

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