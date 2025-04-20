بلقبلة مرشح للدخول في حسابات بيتكوفيتش والعودة إلى “الخضر”

بعد إصابة قندوسي وغيابه المحتمل عن "الكان"

ترشّح الإصابة الخطيرة التي تعرض متوسط ميدان نادي سيراميكا كليوباترا المصري، أحمد قندوسي، التي قد تبعده مطولا عن الملاعب، لعودة بعض الأسماء من جديد لحسابات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر “الخضر”.

ويبحث المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن الاسم الأنسب لتعويض نجم سيراميكا كليوباترا المصري، الذي سيغيب شهورا طويلة عن الملاعب، والذي جاءت إصابته تزامنا مع تحوله لعنصر أساسي في صفوف “محاربي الصحراء”.

وبحسب موقع “لاغازيت دي فينيك”، فإن إصابة قندوسي تفتح الباب لعودة اللاعب “المنسي”، هريس بلقبلة إلى المنتخب الوطني، في مركز وسط الميدان الاسترجاعي، في ظل شحّ الخيارات في هذا المركز.

المصدر ذاته أوضح أن إصابة قندوسي ستكون فرصة لا تعوض بالنسبة لبلقبلة لاسترجاع مكانته مع “الخضر”، وهو الذي لم يحمل ألوان الجزائر منذ جوان 2023 أمام أوغندا.

وأشار ذات الموقع إلى أن لاعب الوسط الذي يمتلك لقب “أكثر لاعب قطعا للمسافات” في الدوري الفرنسي هذا الموسم، يتواجد في موقع قوة في ظل مشاركته المنتظمة مع أنجيه، وعروضه المحترمة في كل مرة، وهذا مقارنة مع أسماء أخرى في نفس المنصب، على غرار نبيل بن طالب، الذي فقد مكانته الأساسية في تشكيلة فريقه ليل الفرنسي بعد استعادته عافيته وعودته إلى المنافسة.

ولا يعتبر عامل السن، (31 عاما)، مُشكّلة بالنسبة لبلقبلة، باعتبار أن المدرب بيتكوفيتش، لا يتردد في الاعتماد على أسماء مخضرمة كعناصر أساسية مثلما هو الحال مع رياض محرز وياسين بنزية وبغداد بونجاح.

ولعب بلقبلة 22 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، 72% منها بصفة أساسية، مُقدّما تمريرة حاسمة واحدة، وهو الذي تصل قيمته السوقية لمليوني يورو، وفقا لمنصة “ترانسفير ماركت”.