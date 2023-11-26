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رياضة

بلماضي الأعلى أجرا في كأس افريقيا

الشروق الرياضي
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بلماضي الأعلى أجرا في كأس افريقيا

نشر موقع “سيني نيوز” السنغالي تقريرًا مثيرًا كشف فيه عن رواتب مدربي منتخبات كأس أمم إفريقيا 2023، وأبرزهم الجزائري جمال بلماضي مدرب الخضر والبرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، والمغربي وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي..

وجلال القادري مدرب المنتخب التونسي. وأوضح موقع “سيني نيوز” في تقريره أن جمال بلماضي يحتل المركز الأول للمدربين الأعلى دخلًا بحصوله على راتب شهري يبلغ 208 ألف يورو. وفي المرتبة الثانية يأتي البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، براتب شهري يبلغ 200 ألف يورو. ويحتل الفرنسي جون لويس غاسي مدرب كوت ديفوار المرتبة الثالثة براتب يقدر بـ108 ألف يورو شهريا، بينما يأتي البرتغالي جوزي بيسيرو، مدرب نيجيريا، في المرتبة الرابعة بأجر شهري يبلغ 70 ألف يورو.

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