بلماضي : “المباراة الأولى مهمة وهدفنا تحقيق أقصى الطموحات”

قال الناخب الوطني جمال بلماضي إن المنتخب يهدف لتحقيق أقصى الطموحات في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وأضاف بلماضي، في ندوة صحفية نشطها رفقة القائد محرز، قبل مواجهة أنغولا: “المباراة الأولى من البطولة دائما مهمة وتؤثر على بقية المشوار.. نعيش مع الضغط، وإذا لم نكن مستعدين لذلك، فليس لدينا الكثير لنفعله”.

وواصل بلماضي حديثه عن مواجهة أنغولا: “من السهل أن ترغب في التسجيل بسرعة ولكن هناك منافس. مثل منتخب أنغولا الذي لا تستقبل شباكه الكثير من الأهداف”.

وتابع بلماضي: “ليس هناك ما يقال عن ملعب التدريب والمباراة، فملعب المباراة في القمة. ومكان إقامتنا جيد للغاية”.

وتحدث الناخب الوطني عن دور الخبرة في “الكان”، حيث قال: لا أعلم إذا كان وجود 12 لاعبا شاركوا في تتويج 2019 سيلعب دورا كبيرا، لكن دون شك الخبرة ستساعدنا “.

كما قال بلماضي: “لسنا المرشحين للفوز بالبطولة ولا يمكننا القول إننا سنفوز بها، على عكس الفرق الأخرى، لكن سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ونريد أن نسعد الشعب الجزائري..حقيقة أننا لم نتوج في أدغال إفريقيا، ولكن من المفترض أن تتغير الأمور، ولما لا نفعل ذلك هذا العام”.