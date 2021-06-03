بلماضي: امتحان مفيد

ثمّن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عروض وحصيلة أشباله، في المباراة الودّية أمام الضيف الموريتاني.

واعتبر بلماضي هذه المباراة امتحانا مُفيدا للمنتخب الوطني الجزائري، استعدادا للدور الثاني وقبل الأخير لِتصفيات كأس العالم، الذي تنطلق مقابلاته أواخر أوت المقبل.

وأضاف الناخب الوطني في تصريحات إعلامية عقب مواجهة موريتانيا، أنه تعمّد تجريب عدّة لاعبين، مستغلا الطابع الودّي للمباراة. حتى يُصحّح الأخطاء، ويقف على مدى استعدادات أشباله، ويحصد الانتصارات.

وعن المنافس الموريتاني، قال بلماضي إنه شاهد منتخبا موريتانيا قويا بدنيا، ويعكس فلسفة المدرسة الإفريقية، التي تعتمد على اللّعب العدواني، بِالمفهوم الرياضي للفظ الأخير.

وأبدى الناخب الوطني ارتياحه، لِتمكّنه من تحييد خطورة المنافس الموريتاني، وحصد انتصار مستحق، ومواصلة المشوار الدولي بِلا هزيمة.

واستحسن بلماضي أداء الوافد الجديد إلى “الخضر” أحمد توبة، وزميله عبد القادر بدران، في أوّل وثاني مباراة دولية لهما على التوالي. كما رفض الانتقاص من القيمة الفنية لِحارس المرمى ألكسندر أوكيجة، بعد الخطأ الفادح الذي اركتبه وكلّفه هدفا. وقال الناخب الوطني عن حامي عرين نادي ماتز الفرنسي، إنه يستحقّ التشجيع.

واختتم جمال بلماضي تصريحاته قائلا إنه يأسف لِعدم حضور الجمهور أو اللاعب رقم “12”، لكنه شدّد على أن الجانب الصحي أولى في هذا الظرف “الوبائي” الخطير.