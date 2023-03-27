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رياضة

بلماضي غاضب من “توأم بكاري غاساما” في مباراة النيجر

علي بهلولي
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بلماضي غاضب من “توأم بكاري غاساما” في مباراة النيجر
ح.م
حكم الساحة بوبو طراوري (بين قدمَيه كرة) في مباراة الجزائر والنيجر.

أبدى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بعد نهاية مباراة “الخضر” والنيجر مساء الإثنين، غضبه من ثلاثي التحكيم.

وأدار هذه المواجهة طاقم من مالي يقوده حكم الساحة بوبو طراوري.

وتوّجه بلماضي عقب نهاية المباراة نحو الحكم وصافحه، في لقطة بدت وأنها ليست مجاملة وإنمّا تذكيرا له بِأخطائه. وبعدها انصرف الناخب الوطني وهو يتفوّه بِكلام حادّ وناقم ضدّ بوبو طراوري.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة، انزعج بلماضي لِكونه لم يُسْأل عن رأيه في الطريقة التي أدار بها الحكم هذه اللّقاء، وقال للصحفيين: “ألم تُلاحظوا شيئا لافتا ومُشينا في مباراة اليوم؟!”.

وحرم الحكم طرواري المهاجم الجزائري فارس شعيبي من هدفَين ضد النيجر (الدقيتان: 1.05 و2.39 في شريط الفيديو المُدرج أدناه)، وزعم أنّهما سُجّلا من وضعية متسلّلة. كما “تعامى” عن الاعتداءات الخشنة للاعبي النيجر. وبِالمقابل أشهر ثلاث بطاقات صفراء ضد إسماعيل بن ناصر وأندي ديلور ونبيل بن طالب، واكتفى بِإنذار وحيد تُجاه النيجر.

والظّاهر أن حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما تنكّر في زيّ بوبو طراوري! وإلّا كيف يُفسّر غضب جمال بلماضي رغم فوز وتأهّل “الخضر”.

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