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رياضة

بلماضي: في جوان المقبل سنخوض مباراة في هذه المدينة

علي بهلولي
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بلماضي: في جوان المقبل سنخوض مباراة في هذه المدينة
ح.م

تحدّث الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الإثنين، عن مقابلتَي “الخضر” في جوان المقبل.

ويخوض “مُحاربو الصّحراء” مقابلتَين في جوان المقبل، إحداهما خارج القواعد ضد أوغندا بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، والأخرى ودّية بِأرض الوطن وهي “مربط الفرس”.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية عقب مواجهة النيجر بِتونس، إنه يأمل في برمجة مباراة جوان المقبل بِعنابة، وأضاف أنه سيُنسّق مع “الفاف” لِترتيب الإجراءات المناسبة.

وتتوفّر مدينة عنابة على ملعب “19 ماي 1956” الذي يكسو أرضيته بساط ذو نوعية جيّدة، مثلما كان الشأن في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين شهر جانفي الماضي. فضلا عن جمهور عريض وذوّاق (شريط الفيديو المُدرج أدناه)، يُذكّر بِأنصار فريقَي نابولي الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، ومُشجعي منتخبات وأندية أمريكا اللاتينية. بِدليل أنّهم كانوا يُتابعون مقابلات الاتحاد العنابي بِحضور يقترب من 60 ألف متفرّج والفريق ينشط في القسم الثالث (الآن في الدرجة الثانية)!

ومنذ فوز الجزائر على المغرب بِهدف لِصفر في مارس 2011، لِحساب تصفيات “كان” 2012، لم يلعب المنتخب الوطني في عنابة.

وسبق لِجمال بلماضي أن خاض 3 مقابلات مع المنتخب الوطني بِملعب “19 ماي 1956″، لما كان ينشط في منصب متوسّط ميدان هجومي، في فترة ما بين 2000 و2004. وسجّل هناك 3 أهداف: ضد فريقَي التشاد (2) وبلجيكا (1).

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