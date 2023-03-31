بلماضي لا يُجامل وعمروش يتهجّم عليه

أطلق التقني الجزائري عادل عمروش تصريحات ناقمة ضد مواطنه جمال بلماضي.

ويُدرب عمروش منتخب تنزانيا، وسيُواجه “الخضر” وبلماضي في الجزائر شهر سبتمبر المقبل، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال عادل عمروش عن جمال بلماضي في مقابلة صحفية أدلى بها لِهيئة الإذاعة البريطانية ونشرت تفاصيلها، الجمعة: “لقد كانت تجربة سيّئة للغاية – لا تتعلّق بِاللّعبة ولكن بِموقف المدرب المُتغطرس. لم يكن ودودا ومُحترفا، ولم يحترمني ولم يحترم منتخب بوتسوانا. لقد حرّض الجمهور الجزائري ضدّي عندما أخبرهم أنّني طلبت من اللاعبين استخدام تكتيكات قاسية، وهذا غير صحيح”.

وكان بلماضي قد أبدى غضبه من الاعتداءات المُتوحّشة التي تعرّض لها لاعبوه في مواجهة المُضيّف البوتسواني، أبرزهم المدافع يوسف عطال. أُقيمت فعّالياتها في نوفمبر 2019، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. وحينها كان منتخب بوتسوانا يُدربه التقني عمروش.

ويكون عادل عمروش قد اشتمّ رائحة أن بلماضي سوف لن يُجامله في مواجهة سبتمبر المقبل، خاصة وأن منتخب تنزانيا لم يتأهّل وسيتصارع على التأشيرة الثانية والأخيرة لـ “كان” 2024، إلى غاية الجولة السادسة والأخيرة. ثمّ أن بلماضي وفي مؤتمر صحفي نشّطه عقب مواجهة العودة أمام النيجر، صرّح بِأنه سيلعب مواجهتَي أوغندا وتنزانيا من أجل الفوز لا غير، رغم تأهّل “مُحاربي الصّحراء” للمحفل العاجي. وإلّا كيف يُفسّر نبش عمروش في رفات الحادثة المُشار إليها أعلاه.