بلماضي لرئيس الإتحاد البوركينابي: “الهدرة” في الميدان

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه يجب الحذر من الكولسة في إفريقيا، ومن الأمور التي تحدث خارج الميادين، وأضاف أن رد المنتخب على هذه الأمور يكون على الميدان..

ورفض بلماضي استعمال مصطلح المؤامرة في تعليقه على الحرب النفسية التي يشنها الإتحاد البوركينابي، وأكد في ذات السياق أنه يركز على عمله في الميدان، وأن هناك من يقوم بعمله في الدفاع عن المنتخب في الأمور التي تحدث خارج الميدان.

وعن تصريحات رئيس الإتحاد البوركينابي الذي قال أن المنتخب الجزائري يفوز على الأرضيات السيئة، قال بلماضي: ” من حقه أن يتكلم.. لكن الهدرة ستكون على أرضية الميدان”.

” تجاوزنا مرحلة التجريب.. ونحن بصدد تحقيق الأهداف”

وفي رده على بعض الانتقادات المتعلقة بعدم توجيه الدعوة لأسماء جديدة لتدعيم المنتخب، قال بلماضي: “لقد تجاوزنا مرحلة تكوين المنتخب، لدينا منتخب جاهز، ونحن بصدد تحقيق الأهداف، في فترة زمنية قصيرة، أمامنا التأهل إلى المونديال وكأس إفريقيا، ومن بين الأهداف كذلك البقاء في مركز جيد في ترتيب الفيفا”.

وأكد الناخب الوطني، أنه يفضل الاعتماد على عامل الخبرة والجاهزية، وفي نفس الوقت متابعة مردود أكبر عدد من اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية، سواء كانوا ينشطون في الدرجة الأولى أو الثانية”.

وقدم بلماضي في هذا الإطار عدة أمثلة، عندما قال: “مثلا هناك المهاجم غشة الذي يعجبني الأداء الذي يقدمه، لكن في المنتخب، يوجد في منصبه كل من محرز وغزال ووناس وكبال، فأين أضع غشة؟.

“سنلعب كأس إفريقيا بكل حماس وهدفنا كذلك التأهل إلى المونديال”

وقال الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية، أن المنتخب سيخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بكل حماس وطموح، قبل أن يضيف: “هدفنا كذلك التأهل إلى كأس العالم، وبالتالي سنعمل على التأهل إلى المباراة الفاصلة، والتعامل بكل جدية وتركيز مع المواجهة الأخيرة من التصفيات، للظفر بتأشيرة المونديال”.

وتقدم الناخب الوطني بالشكر، للسلطات وكل الهيئات التي ساعدت عللى عودة الجماهير لمؤازرة المنتخب في مباراة بوركينافاسو، وقال في هذا الإطار: “طلبنا حضور الجماهير في مباراة بوركينافاسو، وأعتقد أن حضور أنصارنا سيقدم دعما كبيرا لنا في مباراة هامة جدا”.

ذاهبون إلى مصر بذكريات جميلة وبهدف النقاط الثلاث

وعبّر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن سعادته وفرحة لاعبي المنتخب، بالعودة إلى مصر، حيث قال: ” سنذهب إلى مصر بذكريات جميلة، ذكريات التتويج بكأس إفريقيا”.

وأضاف: ” سنحضر في القاهرة في أحسن الظروف، وتكون مدة التربص كافية للتعود على المناخ هناك، كما أن أرضية الميدان جيدة، وهدفنا العمل على تحقيق النقاط الثلاث”.

وعن مباراة جيبوتي قال بلماضي: ” المنافس يعتبر الأضعف في المجموعة، لكن مع هذا يجب إحترامه، كما أن اللقاء يكون تحضيري للمواجهة الهامة التي تنتظرنا من بعد أمام يوركينافاسو”.

وعن طريقة تعامله مع مباراة جيبوتي، من حيث التعداد الذي سيشارك في المواجهة، قال بلماضي: ” هناك عدة أمور يجب أخذها بعين الإعتبار منها اللاعبين الذين لديهم بطاقات صفراء، وكذلك إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا”.

وتابع بلماضي في هذا السياق: “كما يجب أن نبقي لاعبينا بمناسبة لقاء جيبوتي في أجواء المنافسة، حتى يكونوا جاهزين جيدا لمباراة بوركينتافاسو”.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد ندوة صحفية قبل دخول “الخضر” في تربص تحضيري بالقاهرة، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو، لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات المونديال.

ويواجه “الخضر” منتخب جيبوتي يوم 12 نوفمبر في القاهرة، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات المونديال، قبل استقبال منتخب بوركينافاسو يوم 16 نوفمبر بملعب تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الأخيرة.

وخصصت الندوة الصحفية للحديث عن المباراتين المتبقيتين من التصفيات أمام كل من جيبوتي لحساب الجولة الخامسة، ومباراة بوركينافاسو لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

وسيتنقل “الخضر” إلى القاهرة أربعة أيام قبل مواجهة جيبوتي يوم 12 نوفمبر الجاري، وهي الفترة التي ستسمح للناخب الوطني للتحضير هناك للمواجهة، على أن تكون العودة مباشرة بعد اللقاء للتحضير لمباراة بوركينافاسو المرتقبة بملعب تشاكر يوم 16 نوفمبر.

وسيعلن الناخب الوطني قبل فترة التوقف الدولي، المحددة ما بين8 و16 نوفمبر، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الخاص بآخر جولتين في تصفيات مونديال قطر 2022.