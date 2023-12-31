بلماضي: “لسنا مرشحين للتتويج وهدفنا الذهاب إلى أبعد حد في الكان”

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، إن المنتخب الجزائري ليس مرشحا للتويج بكأس أمم إفريقيا، مضيفا أن هدف “الخضر” هو تحقيق الانتصارات والذهاب إلى أبعد حد.

وأكد بلماضي في هذا السياق: “المنتخب ليس مرشحا على الورق بما أننا لم نتأهل للمونديال الماضي، ولم نقدم كأس إفريقيا في المستوى بالكاميرون، لكننا سنعمل على تحقيق الانتصارات، والذهاب إلى أقصى حد”.

وتابع: “هناك عدة منتخبات مرشحة للتتويج باللقب منها البلد المنظم كوت ديفوار، السنغال ، مصر والمغرب، في حين هناك منتخبات قادرة على صنع المفاجأة” .

وتحدث بلماضي عن المباراة الأولى في “الكان”، حيث قال: “مباراة أنغولا مهمة، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث لتحقيق انطلاقة قوية في كأس إفريقيا، لقد عاينا عدة مباريات لأنغولا، وهو منتخب لا يسجل كثيرا، منا أنه لا يتلقى أهداف كثيرة”.

وأكد أن التحضير بطوغو مهم جدا، بالنظر إلى الظروف والأجواء التي ستكون مشابهة، لتلك التي سيجدها المنتخب في كوت ديفوار.

وأضاف الناخب الوطني في ندوة صحفية عقدها صبيحة الأحد، بقاعة الندوات، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، إن المنتخب لديه الوقت للتحضير الجيد مثلما كان عليه الحال قبل “كان” 2019 .

وعن وديتي طوغو وبورندي قال بلماضي: ” سنواجه خلال التربص الطوغو التي تمتلك منتخبا محترما بالإضافة إلى بورندي التي قدمت مستوى كبير أمام الكاميرون في التصفيات، لكن أكثر ما يهمنا هو أن نحضر في نفس الأجواء المشابهة لكوت ديفوار”.

أما عن القائمة التي اختارها لخوض “الكان”، قال بلماضي: ” بعض اللاعبين الحاضرين لديهم الخبرة، أنا مع الاستمرارية، إنها مزيج بين الخبرة والاكتشاف، أشكر اللاعبين على العمل الاستثنائي الذي قاموا به، مباشرة بعد خيبة الأمل من عدم التأهل لكأس العالم، عادوا بقوة”.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية، بمناسبة شروع “الخضر” في التحضير لكأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

ويواجه المنتخب الوطني، هذا الاثنين المنتخب الأولمبي في مباراة ودية بالمركز التقني بسيدي موسى.

ويشد رفقاء القائد محرز، الرحال هذا الاثنين إلى لومي بالطوغو، لإجراء التربص التحضيري الذي تتخلله مبارتين وديتين أمام طوغو وبورندي.