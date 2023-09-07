بلماضي: لعروسي جديد “الخضر”

أعلن النّاخب الوطني جمال بلماضي سهرة الخميس، أن اللاعب الجزائري المُغترب ياسر لعروسي اختار تمثيل ألوان “الخضر”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نشّطه بلماضي بِعنابة، بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني وضيفه التنزاني.

وقال المسؤول الفنّي الأوّل عن “مُحاربي الصّحراء” إن لعروسي يُمكنه ارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري، انطلاقا من محطّة “الفيفا” للمقابلات الدولية في شهر أكتوبر المقبل.

ويُنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مقابلتَين ودّيتَين في الشهر الدّاخل، تحضيرا لِتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وسبق لِلعروسي (22 سنة) تمثيل ألوان منتخب فرنسا لِفئة أقلّ من 23 سنة، وفي جوان الماضي شارك في بطولة أمم أوروبا آمال. لكنّه لم يسبق له اللّعب مع أكابر “الدّيكة” في مقابلات رسمية (بل وحتّى الودّية)، الأمر الذي سمح له بِجلب الرّخصة الدولية وتغيير الجنسية الرّياضية لدى “الفيفا”، لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

وأبصر لعروسي النور بِولاية الوادي في مطلع 2001، قبل أن يُهاجر رفقة أسرته التي استقرّت بِفرنسا.

وتخرّج لعروسي من مدرسة نادي لوهافر الفرنسي، المنهل ذاته الذي شرب منه مواطنه رياض محرز. كما ارتدى زيّ النادي العملاق ليفربول الإنجليزي، ولو أنّه اكتفى بِخوض عدد يُحسب على أصابع اليد الواحدة من المقابلات الرّسمية (عكس فئة الأواسط)، بِسبب فُتّوته.

وفي جويلية الماضي، انضمّ لعروسي إلى نادي شيفيلد يونايتد الصّاعد إلى بطولة القسم الأوّل الإنجليزي (البريمرليغ)، مُعارا لِموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2024. حيث ما زال يرتبط مع نادي تروا الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

وينشط ياسر لعروسي في منصب مدافع أيسر، ويستعمل القدم التي تعكس هذا المركز.

وبات المنتخب الوطني الجزائري يملك 3 لاعبين في منصب ظهير أيسر، وهم: رامي بن سبعيني (28 سنة)، وريان آيت نوري (22 سنة)، وياسر لعروسي.

وقبل لعروسي، كان بلماضي قد أكّد مُؤخرا تغيير المهاجم المُغترب أمين غويري للجنسية الرياضية، وتفضيله تمثيل ألوان منتخب الجزائر.