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رياضة

بلماضي مُطالب بِضبط قائمة أوّلية لـ “الكان” بـ 55 لاعبا

علي بهلولي
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بلماضي مُطالب بِضبط قائمة أوّلية لـ “الكان” بـ 55 لاعبا
الأرشيف

أدخلت “الكاف” بعض التعديلات، بِخصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي 2024.

وينصّ التعديل الأوّل على أن النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مثل غيره من المدربين، مُلزم بِضبط قائمة أوّلية مُوسّعة تضمّ 55 لاعبا كأقصى حدّ، وإرسالها إلى “الكاف” قبل 30 يوما عن انطلاق البطولة الإفريقية. كما لا يُمكن للائحة النّهائية (المُقلَّصة) أن تضمّ لاعبا أو لاعبين غير مُدرجين في القائمة المُوسّعة.

وإذا تعرّض لاعب أساسي لِإصابة أو مرض قبيل انطلاق المباراة، يحقّ للمدرب استبداله، بِشرط أن يُعلم حكّام المواجهة. وهو فحوى التعديل الثاني.

وأتاح الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم في تعديل ثالث، فرصة الجلوس في دكّة البدلاء لِمسؤولين، لم يكن يُسمح لهم بِالحضور على هوامش الملعب، أمثال المُدلّك والمُكلّف بِحراسة العتاد.

وَوُسّع مجال استعمال تقنية الفيديو (الفار) لِأغراض أخرى في “كان” كوت ديفوار، مثل تحليل الحوادث أو القرارات اللّتَين يُمكنهما تغيير مجريات المباراة.

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