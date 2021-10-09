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رياضة

بلماضي: هدف النيجر سيكون الفوز على الجزائر وليس بلوغ المونديال

علي بهلولي
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بلماضي: هدف النيجر سيكون الفوز على الجزائر وليس بلوغ المونديال

نشّط الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا سهرة الجمعة، بعد نهاية مباراة “الخضر” والنيجر بِملعب البليدة.

واصطحب بلماضي معه القائد رياض محرز والهدّاف إسلام سليماني، اللّذَين تألّقا في هذه المباراة.

وبعد أن ثمّن مكسب المنتخب الوطني بِالفوز العريض (6-1)، والأداء المُقنع خاصة في الشوط الثاني. قال بلماضي إنه يتوقع أن ينتفض فريق النيجر في مباراة العودة الثلاثاء المقبل.

وأوضح الناخب الوطني أن لاعبي النيجر لن يُقدّموا تضحيات جسيمة للتأهّل للمونديال، لأن المهمّة ستكون صعبة بِالنظر إلى تموقع منتخبهم ثالثا في لائحة الترتيب. ولكن سيرمون بِثقلهم لِحصد مكسب آخر، وهو الفوز على الجزائر وإيقاف المشوار الإيجابي لـ “الخضر”، المُرادف لـ 30 مباراة دولية متتالية بِلا هزيمة.

وأضاف بلماضي أن اجتهاد النيجر للفوز على الجزائر هدف ثمين، يُدوّن في سجّلهم، كونهم أوقفوا قطار “محاربي الصّحراء”.

وعن تأثير الحرّ الشديد ورداءة أرضية ملعب العاصمة نيامي، قال بلماضي إنه تعوّد على هذه العوامل السلبية والتقليدية في القارّة السّمراء.

وبِخصوص تراجع أداء لاعبيه وتفريطهم في فوز مستحق واكتفائهم بِالتعادل، مثلما كان الشأن في مقابلات زيمبابوي وزامبيا وبوركينا فاسو خارج القواعد. قال الناخب الوطني إنه درس هذه النقطة جيّدا، وسيعمل جاهدا لِتفاديها في مباراة الثلاثاء المقبل.

وعاد بلماضي إلى مباراة ملعب البليدة، وقال إنه لم يتفاجأ بِنوعية المنافس النيجري، الذي قدّم عروضا فنية طيّبة أمام بوركينا فاسو وجيبوتي في الجولتَين الماضيتَين.

وأضاف أن المباراة تُلعب في 90 دقيقة، والدروس تُستخلص بعد إطلاق الحكم لِصافرة النهاية. في ردّه على سؤال فحواه ضعف أداء “الخضر” في الشوط الأوّل أمام النيجر.

وأشاد بلماضي بِمواهب اللاعب الفتي محمد الأمين عمورة (21 سنة)، الذي خاض أوّل مباراة دولية له مع المنتخب الوطني، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا لِمحرز، في الدقيقة الـ 78. وقال إن مهاجم فريق لوغانو السويسري مكسب كبير لـ “الخضر”.

ورفض بلماضي إطلاق حكم سلبي على المهاجم بن رحمة، الذي مازال لم يستطع بعد تكرار نجاحه على مستوى الأندية، مع المنتخب الوطني الجزائري، رغم مشاركته أساسيا ضد النيجر. وقال المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” إن تسجيل هدف من بن رحمة أو تقديم تمريرة حاسمة، كفيلان بـ “تحرير” مهاجم وست هام الإنجليزي. وأضاف بلماضي أن ثقته كبيرة في تجاوز بن رحمة لِهذا العائق النفسي، والتألّق في صفوف النخبة الوطنية.

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