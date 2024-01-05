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رياضة

بلماضي يرفض

الشروق الرياضي
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بلماضي يرفض
ح.م

رفض النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الجمعة، النّقل التلفزيوني المباشر لِمباراة المنتخب الوطني والفريق المحلّي الطوغولي.

وكانت إدارة التلفزيون العمومي الجزائري مساء الجمعة، قد أعلنت عن البثّ المباشر للمباراة الودّية بين المنتخب الوطني والفريق المحلّي الطوغولي. قبل أن تُشير إلى تعذّرِ الأمر.

وكرّر جمال بلماضي سيناريو تحضيرات “الخضر” بِقطر في مطلع جوان 2019، استعدادا للبطولة الإفريقية التي انطلقت بِمصر بعد أيّام قلائل من ذلك. لمّا رفض البثّ التلفزيوني للمقابلتَين الودّيتَين أمام منتخبَي البورندي ومالي.

وتُجرى مواجهة الجزائر والطوغو بِالعاصمة لومي، عند كتابة هذه الأسطر سهرة الجمعة، حيث انطلقت على الساعة التاسعة ليلا.

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