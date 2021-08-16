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رياضة

بلماضي يستدعي “غشة”

علي بهلولي
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بلماضي يستدعي “غشة”
غشة (رقم "7") في مباراة محليي "الخضر" وليبيريا

يحضر اللاعب حسام الدين غشة وقائع مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري، أمام الزائر الجيبوتي والمضيف البوركينابي.

جاء ذلك، الإثنين، في بيان نشرته إدارة نادي أنطاليا سبور التركي، حيث يلعب المهاجم حسام الدين غشة لِفريقها الكروي.

وتُجرى مباراة “محاربي الصحراء” وجيبوتي بِملعب البليدة في الـ 2 من سبتمبر المقبل، وتُقام مواجهة بوركينا فاسو بِمدينة مراكش المغربية بعد ذلك بِخمسة أيّام. في إطار الجولتَين الأولى والثانية من الدور قبل الأخير، لِتصفيات كأس العالم نسخة قطر 2022.

وقدّم غشة عروضا فنية طيّبة في المقابلات التحضيرية هذه الصائفة مع فريقه الجديد أنطاليا سبور، وأيضا في الجولة الأولى من عمر البطولة التركية. وهو ما أهّله لِاستلام دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي.

ولم يسبق لِحسام الدين غشة (25 سنة) خوض مباراة دولية – على الأقلّ – مع المنتخب الوطني الجزائري أكابر، بينما لعب في صفوف الفريق المحلي، وكانت مواجهة ليبيريا بِوهران في الـ 17 من جوان الماضي، الأخيرة له بِهذا الشأن.

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