بلماضي يستدعي 30 لاعبا

لغز غياب بن ناصر وحضور حارس محلي

وجّه الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، السبت، الدّعوة لـ 30، تأهّبا لِخوض ثلاث مقابلات ودّية، أمام موريتاتيا ومالي وتونس.

وتُجرى مقابلتا موريتانيا ومالي بِملعب البليدة في الـ 3 والـ 6 من جوان المقبل، على التوالي. بينما تُلعب مواجهة “نسور قرطاج” بِتونس في الـ 11 من الشهر ذاته.

وبرز في القائمة اسم حارس المرمى عبد الرحمان ميجادال حامي عرين أولمبي المدية، البالغ من العمر 22 سنة، والذي لم يسبق له المشاركة مع “الخضر”، سواء في خوض المقابلات الدولية أو حضور التربّصات.

وشارك الحارس ميجادال في 7 مقابلات بِرسم بطولة الموسم الحالي، من أصل 22 مواجهة خاضها فريقه أولمبي المدية.

ويرتبط ابن بلدية تيغنيف (ولاية معسكر) مع نادي أولمبي المدية بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022.

فضلا عن ذلك، لوحظ وبِشكل لافت غياب اللاعب إسماعيل بن ناصر، رغم أن متوسط ميدان ميلان آسي الإيطالي ليس مصابا. وهو أمر سيُقدّم عنه بلماضي تفسيرات في مؤتمره الصحفي الثلاثاء المقبل.

وسُجّلت عودة المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي من فريق نيس الفرنسي، الغائبَين عن “محاربي الصحراء” منذ نوفمبر وأكتوبر 2019، على التوالي.

واستغنى المسؤول الأوّل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن 4 لاعبين حضروا مواجهتَي زامبيا وبوتسوانا في مارس الماضي، وهم: المدافعان حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي) ونوفل خاسف (تونديلا البرتغالي) والمهاجمَين العربي هلال سوداني (الفتح السعودي) وأسامة درفلو (فيتاس أرنهايم الهولندي). وبِالمقابل، جدّد بلماضي الثقة في 3 زملاء لهم، وهم: متوسطا الميدان زين الدين فرحات (نيم الفرنسي) ومهدي زرقان (بوردو الفرنسي) والمهاجم أندي ديلور (مونبلييه الفرنسي)، بعد أن أبعدهم عن النخبة الوطنية في مارس الماضي.

ويدخل أشبال بلماضي هذه الإثنين، في تربّص مغلق بِالمركز الفني لِسيدي موسى، يُسدل ستاره في اليوم الموالي لِمباراة تونس.

وتمثّلت قائمة اللاعبين في:

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي، عز الدين دوخة، ألكسندر أوكيجة، عبد الرحمان ميجادال.

خط الدفاع: مهدي زفان، أيوب عبدلاوي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بلعمري، مهدي تاهرت، أحمد توبة، عبد القادر بدران.

خط الوسط: مهدي عبيد، عدلان قديورة، رامز زروقي، سفيان فيغولي، هاريس بلقبلة، فريد بولحية، مهدي زرقان، هشام بوداوي، يوسف بلايلي، زين الدين فرحات، آدم الوناس.

خط الهجوم: إسلام سليماني، بغداد بونجاح، أندي ديلور، رياض محرز، رشيد غزال، سعيد بن رحمة.