بلماضي يستنجد بـ “بلقبلة”

استنجد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الإثنين، بِاللاعب هاريس بلقبلة.

وسيُعوّض متوسّط الميدان بلقبلة زميله بِالخطّ ذاته هشام بوداوي، الذي يُعالج حاليا من إصابة لم يكشف عن نوعيتها اتحاد الكرة الجزائري.

وهكذا سيكون بلقبلة معنيا بِالمواجهتَين الرّسمية ضدّ أوغندا والودّية أمام وتونس، في الـ 18 والـ 20 من جوان الحالي، على التوالي.

ويُشير تاريخ الـ 11 من جانفي 2022 إلى موعد آخر مباراة دولية لِبلقبلة، حينما واجه “الخضر” منتخب سيراليون لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس أمم إفريقيا 2022. وحينها شارك أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 83 بِزميله المهاجم سعيد بن رحمة.

وفقد بلقبلة (29 سنة) منصبه الدولي في الفترة الأخيرة، وغاب عن تربّصات ومواجهات “مُحاربي الصّحراء”. عِلما أن هذا اللاعب خاض 10 مقابلات مع المنتخب الوطني منذ عام 2019.

وعلى مستوى الأندية، انقضت في الأيّام القليلة الماضية مدّة عقد هاريس بلقبلة مع نادي براست الفرنسي. ما يعني أن استعادة المنصب الدولي، ستخدمه من ناحية السّيرة الذّاتية في سوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

وفي الموسم الحالي، لعب هاريس بلقبلة كلّ لقاءات فريق براست في بطولة فرنسا، وعددها 38 مواجهة، يوجد بينها 30 مباراة أساسيا. وسجّل هدفَين.