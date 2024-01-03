بلماضي يستنجد بِالحارس زغبة

استنجد النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الثلاثاء بِحارس المرمى مصطفى زغبة، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وبعد إصابة المهاجم أمين غويري وعدم مشاركته في البطولة الإفريقية، توقّع عديد مُتابعي شؤون “الخضر” أن يجلب بلماضي لاعبا بديلا في الخطّ الأمامي. قبل أن يُقرّر النّاخب الوطني الاستنجاد بِعنصر آخر لا يشغل هذا المركز.

وأعطى اتحاد الكرة الجزائري في بيان له الانطباع، بِأن استدعاء زغبة جاء بِسبب إصابة الحارس رايس وهّاب مبولحي، حيث غاب عن أوّل مران لـ “الخضر” بِالعاصمة الطوغولية لومي، قبل تماثله للشفاء. وذلك لمّا وظّف عبارة “من باب الاحتياط”.

وبات مصطفى زغبة اللاعب رقم “26” والحارس الرّابع الذي سيُشارك مع المنتخب الوطني في “الكان” العاجي، عِلما أن القائمة يُمكن أن تتدعّم بِلاعب آخر، قبل منتصف ليل الثلاثاء، وفقا للوائح المنافسة التي تُشرف على تنظيمها “الكاف”.

وسبق للحارس مصطفى زغبة (33 سنة) المُشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وفي تصفيات نسخة 2024، خاض مقابلتَين أساسيا من أصل 6 مواجهات، دون أن تهتزّ شباكه، كما أنقذ المنتخب الوطني من ركلة جزاء أوغندية خلال الجولة الأولى. فضلا عن ذلك، لعب ابن المسيلة مباراة واحدة من أصل 6 مواجهات، مُساهما في تتويج محلّيي الجزائر بِكأس العرب، نسخة قطر 2021.