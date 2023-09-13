بلماضي يطلق تصريحات قوية بعد عودة “الخضر” من السنغال

أطلق الناخب الوطني جمال بلماضي تصريحات قوية، عقب عودة “الخضر” من العاصمة السنغالية داكار.

وقال بلماضي في تصريحات له بعد عودة “الخضر” إلى الجزائر: “من يسرب التشكيلة الأساسية للمنتخب قبل المباريات، خائن للوطن”.

وأضاف الناخب الوطني: “ما يحدث أمر خطير، يوم المباراة هناك من هو متعود على تسريب التشكيلة، وقام بفعلته وهو فرحان بذلك، تشكيلة المنتخب الأساسية معلومة مهمة وحساسة، سبق وأن حدثت أمور كهذه في مباريات مصيرية”.

وتابع: ” يوجد شخص خبيث يسرب المعلومة لشخص آخر خائن، رغم أنني حذر في عملي”.

هذا ما قاله بلماضي بعد الفوز على السنغال

وثمن الناخب الوطني جمال بلماضي الفوز المحقق في المباراة الودية أمام المنتخب السنغالي بملعبه وأمام جماهيره.

وقال جمال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: ” آمل أن يكون مشجعونا سعداء بأدائنا، وبهذه المعركة التي جرت ضد خصم كبير للغاية”.

وأكد بلماضي أن المواجهة الودية أمام بطل إفريقيا كانت مفيدة جدا في إطار تحضير المنتخب، خاصة بالنسبة للاعبين الجدد.

وأضاف الناخب الوطني: “سنواصل في سياسة التشبيب وكل من التحقوا بنا يملكون إمكانيات كبيرة”.

وتابع: “التشكيلة السنغالية هي بلا شك الأفضل في القارة، وآمل أن أتمكن من مواجهتهم مرة أخرى في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024، وأريد أن أعرف شعور قيادة منتخب بلادي في كأس العالم”.

كما أشار بلماضي إلى أن الهدف الآن هو التحضير جيدا لدخول غمار تصفيات المونديال بقوة، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد من أجل التألق في الكان المقبلة”.