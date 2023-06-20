بلماضي يعتذر ويُلمّح إلى قدوم لاعبين جدد في سبتمبر

نشّط الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا، عقب نهاية مباراة “الخضر” والضّيف التونسي.

جاء ذلك بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

واعتذر بلماضي إلى كلّ الحضور، بِسبب “نرفزته” وتلاسنه وأيضا تشابكه مع لاعب منتخب تونس علي العبدي. ثم أوضح أنه طلب من مدافع نادي كون الفرنسي عدم التماطل في تنفيذ رمية التماس، وتجنّب إهدار الوقت، مُشدّدا على احترامه للمُنافس.

وأضاف بلماضي أن المقابلات بين منتخبات وأندية شمال إفريقيا عادة ما تُغلّفها هذه النوعية من الأجواء، التي تُكسب لاعبيه خاصّة الشباب والجدد التجربة اللازمة.

للإشارة، فإن اللاعب التونسي العبدي عانق بلماضي بِحرارة، بعد اللّقطة المُشار إليها، التي لم تُفسد العرس الكروي الجزائري- التونسي.

وعن محطّة “الفيفا” لِشهر سبتمبر المقبل، قال الناخب الوطني إنّ قائمة اللاعبين يُمكن أن تعرف وافدين جدد، دون أن يذكر اسم اللاعب أو اللاعبَين أو اللاعبين.

وأضاف أن “الخضر” سيُواجهون منتخبا إفريقيا في مباراة ودّية، ما زالت هُوِّيته لم تُضبَط بعد. فضلا عن اللّقاء الرّسمي أمام تنزانيا.